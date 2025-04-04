Оранж: где еда, вино и природа образуют идеальный союз

Оранж, расположенный на традиционных землях народа Вираджури, стал одним из самых ярких гастрономических регионов Нового Южного Уэльса. Dладелец и винодел Swinging Bridge Том Уорд вырос на ферме в Кановиндре, неподалеку от Оранжа, и после учёбы в Сиднее вернулся в родные края, чтобы развивать семейное дело.
Когда он переехал в Оранж в 1999 году, гастрономическая сцена региона была весьма скромной. Местные вина почти не продавались даже в винных магазинах. Сегодня ситуация кардинально изменилась — Оранж превратился в центр кулинарного и винного туризма, где каждый гость может найти что-то особенное.
Среди самых популярных ресторанов города — Union Bank, расположенный в здании бывшей школы 1850-х годов. Это заведение открыто ежедневно и известно такими блюдами, как тартар из осьминога и говядины, а также сочной говяжьей вырезкой. Итальянский ресторан Lucetta Dining на 35 мест практически всегда полон. Там готовят домашнюю пасту с рагу из утки и королевскими грибами.
На винодельнях региона также открываются заведения высокого класса. В ресторане Printhie подают устриц, выращенных в морской воде прямо в аквариуме. Устрицы идеально сочетаются с местным игристым вином. Rowlee Dining and Bar предлагает расслабленную атмосферу, обеды на свежем воздухе с прекрасным видом. В Swinging Bridge устраивают дегустации из пяти и более блюд, экскурсии по виноградникам и дегустационные туры по региону.
Кофейни в Оранже не выживают, если в них подают некачественный кофе — местные жители требовательны. Кафе Good Eddy особенно популярно благодаря тостам и яичным рулетикам с беконом. Бинг-стрит подходит для семейных обедов, а тележки с кофе можно найти по всему городу.
Осенью в парке Кука особенно красиво — лиственные деревья создают живописную атмосферу. Здесь также есть хорошие качели для детей и ухоженные аллеи для прогулок.
Одним из главных природных ориентиров региона является гора Гаанья-Була / Каноболас. Высотой 1395 метров, она создаёт уникальные условия для виноградарства. Добраться до вершины можно на велосипеде, пешком или на автомобиле. В заповеднике Маунт-Каноболас множество живописных маршрутов, в том числе Federal Falls, проходящий через снежный лес.
Озеро Каноболас — ещё одно любимое место для отдыха. В жаркие дни здесь можно искупаться в прохладной родниковой воде. Рядом находится кафе Lakeside Kiosk & Cafe, где можно заказать пикниковую корзинку с мясной нарезкой, сырами и десертами.
Любителям активного отдыха стоит обратить внимание на "Тропу чудес" — маршрут для горных велосипедов, проходящий через город и лес. Он не требует особой физической подготовки и открывает виды на флору и фауну региона.
Несмотря на сравнительно небольшое население — около 45 000 человек, Оранж известен оживлённой ночной жизнью. Отель Gladstone, построенный в 1865 году, особенно популярен в выходные. Здесь подают блюда тайской кухни — пад тай и карри массаман.
Винный бар Hey Rosey рассчитан всего на 20 человек, но славится уютной атмосферой и жарким ужином по понедельникам. Виски-бар Washington & Co предлагает атмосферу лаунжа с живой музыкой и отличными коктейлями.
Spilt Milk Bar стал настоящей сенсацией в городе: здесь подают мороженое с сезонными вкусами — например, сорбет с мятой и лаймом в стиле "мохито без алкоголя". Это место любят как дети после школы, так и взрослые после ужина.
The White Place — один из самых известных магазинов домашнего декора в регионе. Jumbled — это сочетание предметов искусства, моды и интерьера. Dirty Janes специализируется на винтажных товарах, включая мебель, виниловые пластинки и антиквариат.
В Corner Store Gallery проходят выставки современных художников из Оранжа и других регионов. Региональная галерея Orange принимает значимые выставки, включая престижную премию Арчибальда. Специально для этого здесь была усовершенствована система безопасности и контроля температуры.
Фестиваль Orange F.O.O.D Week, впервые проведённый в 1992 году, является старейшим гастрономическим мероприятием Австралии. Он включает в себя такие события, как дегустационная прогулка "Фураж" и ужин на 300 гостей под открытым небом на Сэмпсон-стрит.
Оранж окружён историческими деревнями, сохранившими свой облик. В Миллторпе работает ресторан Tonic, предлагающий блюда из местной оленины и ягнёнка. В Кановиндре можно посетить питомник с кафе и лавкой. В Молонге — выпить отличного кофе и найти антикварные мелочи.
Basalt Orange — это роскошные виллы на склонах горы Каноболас с панорамными видами. Yallungah — бутик-отель, расположенный в усадьбе XIX века, в шаге от ресторанов и магазинов. Hotel Canobolas предлагает доступное размещение с хорошими условиями и вкусной пиццей в бистро.
Том Уорд — винодел и владелец винодельни Swinging Bridge в Оранже.
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