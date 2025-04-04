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Стриженова показала фото со дня рождения внука Пети: самый любимый

1:09
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала фото с праздника в честь дня рождения внука Петра.

Телеведущая Екатерина Стриженова и режиссёр Александр Стриженов
Фото: Инстаграм Екатерины Стриженовой is licensed under public doman
Телеведущая Екатерина Стриженова и режиссёр Александр Стриженов

Екатерина Стриженова разместила в социальных сетях снимки, на которых она с мужем Александром Стриженовым запечатлены в окружении троих внуков.

На фото семья облачена в одинаковые футболки с портретом именинника и заветной цифрой 7.

Звезда ТВ рассказала, что Пётр очень ждал своего семилетия.

"С твоим появлением на свет наша с дедушкой жизнь изменилась. Ты наполнил её новым счастьем, новыми заботами и смыслами", — написала под фото Екатерина.

Стриженова пожелала наследнику достойно нести звание старшего брата.

"Но знай, что наш первый внук всегда самый, самый любимый!" — обратилась к внуку телеведущая.

У Екатерины и Александра Стриженовых две дочери — Анастасия и Александра. В 2018 году у Анастасии родился сын Пётр. В 2023 году старшая дочь родила близнецов Александра и Георгия.

Уточнения

Екатери́на Влади́мировна Стриже́нова (в девичестве — То́кмань, род. 20 марта 1968, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса, тележурналист, телеведущая. Ведущая телепрограммы «Доброе утро» (с 1997 года) на «Первом канале».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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