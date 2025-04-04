Вам нужно больше, чем просто крем! Разрушительная правда о вашем уходе за кожей

В то время как увлажняющий крем считается обязательной частью ежедневного ухода, дерматолог Кристина Эгурен утверждает, что он не способен преобразить вашу кожу, как вы того ожидаете.
"Ваша кожа не меняется от увлажняющего крема, так же как вы не приведете себя в форму с помощью массажа", — говорит она.
Что же тогда действительно работает?
Эгурен объясняет, что увлажняющий крем, как и массаж, может успокоить и разгладить кожу, но это не улучшает её структуру на долгосрочной основе. Это скорее аналог расслабляющих упражнений: они хороши для снятия напряжения, но не создают кардинальных изменений в теле.
Вместо этого дерматолог советует применять активные ингредиенты, такие как ретинол. Эти компоненты работают намного глубже, активируют клеточные функции и значительно улучшат состояние кожи. Важно понимать, что уход за кожей требует долгосрочного подхода, а не мгновенных решений.
Эгурен подчеркивает важность правильного ухода. Чрезмерное увлажнение может нарушить барьерную функцию кожи. Используя увлажняющий крем без необходимости, мы привыкаем к внешней подпитке, и наша кожа становится зависимой от кремов. В итоге она теряет свою естественную способность к регенерации.
"Если вы постоянно используете увлажняющий крем, вы плохо приучаете свою кожу", — говорит она.
Кристина Эгурен уточняет, что увлажняющий крем необходим только в определенных случаях: при холодной погоде, раздражении кожи или после процедур, которые могут её травмировать. Также кремы будут полезны тем, кто страдает от хронических заболеваний, таких как атопический дерматит.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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