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Вам нужно больше, чем просто крем! Разрушительная правда о вашем уходе за кожей

1:59
Моя семья » Красота и стиль

В то время как увлажняющий крем считается обязательной частью ежедневного ухода, дерматолог Кристина Эгурен утверждает, что он не способен преобразить вашу кожу, как вы того ожидаете.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

"Ваша кожа не меняется от увлажняющего крема, так же как вы не приведете себя в форму с помощью массажа", — говорит она.

Что же тогда действительно работает?

Массаж и крем — не волшебство

Эгурен объясняет, что увлажняющий крем, как и массаж, может успокоить и разгладить кожу, но это не улучшает её структуру на долгосрочной основе. Это скорее аналог расслабляющих упражнений: они хороши для снятия напряжения, но не создают кардинальных изменений в теле.

Вместо этого дерматолог советует применять активные ингредиенты, такие как ретинол. Эти компоненты работают намного глубже, активируют клеточные функции и значительно улучшат состояние кожи. Важно понимать, что уход за кожей требует долгосрочного подхода, а не мгновенных решений.

Миф о чрезмерном увлажнении

Эгурен подчеркивает важность правильного ухода. Чрезмерное увлажнение может нарушить барьерную функцию кожи. Используя увлажняющий крем без необходимости, мы привыкаем к внешней подпитке, и наша кожа становится зависимой от кремов. В итоге она теряет свою естественную способность к регенерации.

"Если вы постоянно используете увлажняющий крем, вы плохо приучаете свою кожу", — говорит она.

Когда действительно нужен увлажняющий крем

Кристина Эгурен уточняет, что увлажняющий крем необходим только в определенных случаях: при холодной погоде, раздражении кожи или после процедур, которые могут её травмировать. Также кремы будут полезны тем, кто страдает от хронических заболеваний, таких как атопический дерматит.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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