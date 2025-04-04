Финансовый коллапс! Акции технологических гигантов потеряли 4,48 трлн долларов

Акции США пережили худший квартал с осени 2022 года.
В первом квартале 2025 года индекс S&P 500 упал на 4,6%, а Nasdaq Composite, в котором доминируют акции крупных технологических компаний, снизился на 10,4%.
Одной из причин падения является значительное влияние акций "великолепной семерки": Alphabet, Amazon, Apple, Meta* Platforms, Microsoft, NVIDIA и Tesla. Эти гиганты потеряли от 13,8% до 45,5% с рекордных максимумов, причем NVIDIA пострадала больше всего, упав почти на 30% и потеряв 1,07 трлн долларов для инвесторов. Tesla также ощутимо снизилась, почти вдвое по сравнению с предрождественским пиком.
Совокупные потери этих семи акций составляют 4,48 триллиона долларов — это больше стоимости всего фондового рынка Великобритании, пишет finance.yahoo.
* Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
А́кция — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.
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