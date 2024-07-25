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Play by Play Studios анонсирует свою первую играу The Run: Got Next с инновационным баскетбольным геймплеем

Play by Play Studios презентует дебютную игру The Run: Got Next

1:38
Видеоигры

Play by Play Studios — новая игровая студия, основанная ветеранами индустрии, такими как Скотт Пробст, бывший генеральный директор Visceral Games, Майк Янг, бывший креативный директор Madden, и арт-директор Терри Смит, работавший над первым релизом God of War. На днях они объявили о выходе своей первой игры.

Play by Play Studios презентует дебютную игру The Run: Got Next
Фото: flickr.com by Dota 2 The International, CC BY 2.0

Первый проект студии, The Run: Got Next, представляет собой динамичную баскетбольную игру 3 на 3. Пользователи могут участвовать в матчах как в одиночку, так и онлайн с друзьями и соперниками. Игра погружает геймеров в атмосферу уличного баскетбола, требуя быстрых решений и навыков, чтобы стать настоящей звездой на площадке. Ожидается, что её релиз состоится в 2025 году, и она уже привлекает внимание своим ярким мультяшным художественным стилем, насыщенным энергией и азартом.

Как указано на официальной странице Steam, игра сочетает мультиплеер с элементами roguelike, где сложность возрастает с каждым матчем, а модификаторы могут как помочь, так и помешать вашей баскетбольной серии. Условия площадки, модификаторы и случайные события делают каждую игру уникальной. Все персонажи, площадки и движения анимированы вручную, что придает игре особое очарование и внимание к деталям.

Play by Play Studios ставит перед собой амбициозные цели, предлагая инновационный подход к спортивным играм и завоевывая рынок своим свежим взглядом на жанр.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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