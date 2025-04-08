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36-кратный футболист сборной Колумбии скончался на вечеринке: это произошло за считанные минуты

1:08
Спорт

Экс-футболист сборной Колумбии Хорхе Эладио Болано Корреа скоропостижно скончался во время вечеринки.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

47-летний полузащитник отдыхал, когда у него случился сердечный приступ.

Федерация футбола Колумбии подтвердила новость о его смерти.

Свою профессиональную карьеру футболист начал в клубе "Атлетико Хуниор" из Барранкильи, где получил свой первый вызов в национальную сборную.

Болано принял участие в чемпионате мира 1998 года во Франции, год спустя он квалифицировался на Кубок Америки, а в 2009 году — на Золотой кубок. Позднее он выступал за итальянские команды, включая "Парму", "Сампдорию" и "Лечче", а затем, после десятилетия выступлений в Европе, вернулся в Колумбию, где стал игроком "Кукута Депортиво".

После выхода на пенсию он работал тренером в молодежном отделении "Индепендьенте Санта-Фе", а в последнее время занимал должность помощника тренера национальной сборной Колумбии до 17 лет.

Уточнения

Колу́мбия (исп. Colombia [koˈlombja], , официальное название — Респу́блика Колу́мбия, República de Colombia [reˈpuβlika ðe koˈlombja]) — государство на северо-западе Южной Америки, с территориями в Центральной Америке. Столица — Богота.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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