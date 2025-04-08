Дефицит скандия и диспрозия: как Китай проконтролирует глобальную цепочку производства чипов

2:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай ввел новый раунд ограничений на экспорт стратегических минеральных веществ, которые критически важны для полупроводниковой индустрии и хранения данных.

Фото: phys.org by NASA GSFC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квантовый детектор

Теперь для экспорта продуктов, содержащих такие элементы, как скандий и диспрозий, потребуется специальная лицензия. Эти меры затрагивают крупных производителей, таких как Broadcom, Qualcomm, TSMC, Samsung, Seagate и Western Digital, и усиливают давление на глобальную цепочку производства чипов.

Скандий является ключевым компонентом в радиочастотных модулях для смартфонов и базовых станций 5G, а его применение в виде нитрида алюминия (ScAlN) значительно повышает эффективность акустических фильтров. Несмотря на то, что скандий используется в небольших количествах, его дефицит может поставить под угрозу весь производственный процесс.

Диспрозий, в свою очередь, незаменим в производстве жестких дисков и электрических транспортных средств. Он добавляется в магниты неодим-железо-бор для повышения теплового сопротивления, что критично для двигателей и катушек чтения жестких дисков. Этот элемент также используется в MRAM и ядерных реакторах.

Дефицит скандия и диспрозия угрожает не только чип-индустрии, но и стратегическим отраслям, таким как телекоммуникации, оборона и энергетика. Новый этап ограничений является частью общей стратегии Китая по контролю над высокими технологиями. Ранее уже вводились ограничения на такие элементы, как галлий, германий, вольфрам, индий и сурьма, которые также важны для производства современных чипов.

Китайское правительство фактически контролирует рынок редкоземельных элементов благодаря своему промышленному потенциалу по извлечению и обработке этих минералов. С помощью новых стратегических ограничений Пекин может создать пространство для новых игроков, в том числе китайских компаний, которые стремятся заполнить возникшие пробелы на глобальном рынке, пишет adrenaline.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.