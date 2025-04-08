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Кит-интерсекс: наука раскрывает тайны генетики морских гигантов

Наука

Впервые у южного гладкого кита (Eubalaena australis) был обнаружен редкий генетический феномен — анеплоидия половых хромосом. Исследование, проведённое учёной Карлой Кроссман из Университета Сент-Мэри и опубликованное в журнале Marine Mammal Science, стало настоящим научным прорывом: один из образцов, собранных ещё в 1989 году, оказался биологическим уникумом. Образец, обозначенный как Eau10b, содержал необычную комбинацию XXY-хромосом, что аналогично синдрому Клайнфельтера у человека.

Южный гладкий кит
Фото: commons.wikimedia by Hugo Hulsberg is licensed under iNaturalist:
Южный гладкий кит

Так называемая анеплоидия — это генетическая аномалия, при которой организм имеет нестандартное количество половых хромосом. В случае Eau10b у особи присутствуют две X-хромосомы и одна Y-хромосома. У людей такая комбинация диагностируется как синдром Клайнфельтера и часто может остаться незамеченной из-за слабо выраженных симптомов. У китов, ведущих скрытный подводный образ жизни, такие генетические особенности ещё труднее заметить, что делает данное открытие особенно ценным.

По словам Кроссман, отсутствие внешних признаков часто не позволяет учёным вовремя выявить подобные мутации, особенно у животных. Однако генетические методы, применённые в ходе этого исследования, могут изменить ситуацию и стать новым инструментом в изучении анеуплоидий у диких морских млекопитающих.

Образцы, анализ которых привёл к открытию, были собраны более 30 лет назад, в рамках исследования южных гладких китов в Южном полушарии. То, что уникальная мутация была выявлена спустя десятилетия, говорит о важности долгосрочного хранения биоматериала и пересмотра старых данных с применением новых технологий.

Карла Кроссман подчеркнула, что такие находки становятся возможными благодаря расширению генетических баз данных и улучшению методов скрининга. Она также представила новые инструменты генетической диагностики, которые можно использовать для выявления анеуплоидий у других видов — от китов до морских дельфинов.

Хотя половые анеуплоидии у животных считаются крайне редкими, специалисты предполагают, что они могут быть недооценены из-за сложностей с выявлением. Морские млекопитающие редко попадают под пристальное наблюдение, а определить их пол или генетические аномалии можно в основном только с помощью молекулярного анализа.

Открытие Eau10b позволяет не только глубже понять биологию китообразных, но и пересмотреть критерии репродуктивного здоровья и генетической устойчивости видов. Это особенно важно в условиях изменения климата и давления на популяции китов со стороны человека.

Исследование стало не только первым задокументированным случаем интерсексуальности у южных гладких китов, но и открытием новой главы в морской генетике. Оно показывает, насколько важны глубокие генетические базы данных, междисциплинарный подход и постоянный пересмотр архивных материалов.

Исследователи ожидают, что аналогичные случаи могут быть обнаружены у других видов, и благодаря разработанным методикам учёные смогут лучше понять распространённость подобных явлений в природе.

Уточнения

Южный гладкий кит (лат. Eubalaena australis) — вид семейства гладких китов (Balaenidae). Он похож на оба других вида рода Eubalaena — японского и североатлантического кита, и ранее даже считалось, что он образует с ними один вид.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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