Фрукты, которые снижают вред от микропластика: это стоит есть каждый день

Кажется, каждый день появляется новое предупреждение: микропластик — в воде, пище, косметике, пакетиках чая и даже в воздухе. Полностью избежать его невозможно. Но у нас есть союзник — цветные фрукты и овощи.
Новое исследование, опубликованное в Journal of Pharmaceutical Analysis, показало: антоцианы — растительные пигменты, придающие овощам и фруктам насыщенные цвета — могут защищать репродуктивную систему от повреждений, вызванных микропластиком.
Антоцианы — это природные антиоксиданты, содержащиеся в тёмно-красных, синих и фиолетовых продуктах. Они нейтрализуют свободные радикалы, снижают воспаление и помогают организму бороться со стрессом на клеточном уровне.
Более того, эти вещества способны взаимодействовать с гормональными рецепторами, поддерживая баланс и защищая от сбоев в репродуктивной системе, которые провоцирует микропластик.
Учёные выяснили, что микропластик нарушает гормональные сигналы, проникает в репродуктивные органы и провоцирует воспаление, окислительный стресс, а также увеличивает риск бесплодия, рака и других хронических заболеваний.
Антоцианы действуют сразу в нескольких направлениях:
снижают воспаление;
защищают клетки от разрушения;
помогают регулировать гормоны, которые разрушаются под действием микропластика.
Самые мощные источники:
черника, ежевика, клюква, малина, асаи;
краснокочанная капуста, фиолетовый батат, чёрный рис;
гранаты, виноград тёмных сортов, пурпурная кукуруза.
Чем насыщеннее цвет — тем выше содержание антоцианов.
Чтобы почувствовать эффект, достаточно примерно одной чашки ягод в день. Но важно не количество, а регулярность: антоцианы работают на перспективу — их защита накапливается со временем.
Помимо борьбы с микропластиком, антоцианы:
укрепляют сосуды и сердце;
поддерживают мозг и замедляют когнитивное старение;
снижают риск онкозаболеваний и воспалительных процессов;
защищают репродуктивные функции у мужчин и женщин.
Используйте стеклянные и керамические контейнеры вместо пластика.
Не разогревайте пищу в пластиковых упаковках.
Фильтруйте питьевую воду.
Увеличьте в рационе клетчатку, ферментированные продукты и крестоцветные овощи.
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