Фрукты, которые снижают вред от микропластика: это стоит есть каждый день

2:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Кажется, каждый день появляется новое предупреждение: микропластик — в воде, пище, косметике, пакетиках чая и даже в воздухе. Полностью избежать его невозможно. Но у нас есть союзник — цветные фрукты и овощи.

Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/mb-photoarts is licensed under Public domian Пластиковые отходы

Новое исследование, опубликованное в Journal of Pharmaceutical Analysis, показало: антоцианы — растительные пигменты, придающие овощам и фруктам насыщенные цвета — могут защищать репродуктивную систему от повреждений, вызванных микропластиком.

Что такое антоцианы и как они работают

Антоцианы — это природные антиоксиданты, содержащиеся в тёмно-красных, синих и фиолетовых продуктах. Они нейтрализуют свободные радикалы, снижают воспаление и помогают организму бороться со стрессом на клеточном уровне.

Более того, эти вещества способны взаимодействовать с гормональными рецепторами, поддерживая баланс и защищая от сбоев в репродуктивной системе, которые провоцирует микропластик.

Микропластик и вред для организма

Учёные выяснили, что микропластик нарушает гормональные сигналы, проникает в репродуктивные органы и провоцирует воспаление, окислительный стресс, а также увеличивает риск бесплодия, рака и других хронических заболеваний.

Антоцианы действуют сразу в нескольких направлениях:

снижают воспаление;

защищают клетки от разрушения;

помогают регулировать гормоны, которые разрушаются под действием микропластика.

Где искать антоцианы

Самые мощные источники:

черника, ежевика, клюква, малина, асаи;

краснокочанная капуста, фиолетовый батат, чёрный рис;

гранаты, виноград тёмных сортов, пурпурная кукуруза.

Чем насыщеннее цвет — тем выше содержание антоцианов.

Чтобы почувствовать эффект, достаточно примерно одной чашки ягод в день. Но важно не количество, а регулярность: антоцианы работают на перспективу — их защита накапливается со временем.

Дополнительные преимущества антоцианов

Помимо борьбы с микропластиком, антоцианы:

укрепляют сосуды и сердце;

поддерживают мозг и замедляют когнитивное старение;

снижают риск онкозаболеваний и воспалительных процессов;

защищают репродуктивные функции у мужчин и женщин.

Как ещё снизить вред микропластика

Используйте стеклянные и керамические контейнеры вместо пластика.

Не разогревайте пищу в пластиковых упаковках.

Фильтруйте питьевую воду.

Увеличьте в рационе клетчатку, ферментированные продукты и крестоцветные овощи.

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