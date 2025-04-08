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Фрукты, которые снижают вред от микропластика: это стоит есть каждый день

2:46
Еда

Кажется, каждый день появляется новое предупреждение: микропластик — в воде, пище, косметике, пакетиках чая и даже в воздухе. Полностью избежать его невозможно. Но у нас есть союзник — цветные фрукты и овощи.

Пластиковые отходы
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Пластиковые отходы

Новое исследование, опубликованное в Journal of Pharmaceutical Analysis, показало: антоцианы — растительные пигменты, придающие овощам и фруктам насыщенные цвета — могут защищать репродуктивную систему от повреждений, вызванных микропластиком.

Что такое антоцианы и как они работают

Антоцианы — это природные антиоксиданты, содержащиеся в тёмно-красных, синих и фиолетовых продуктах. Они нейтрализуют свободные радикалы, снижают воспаление и помогают организму бороться со стрессом на клеточном уровне.

Более того, эти вещества способны взаимодействовать с гормональными рецепторами, поддерживая баланс и защищая от сбоев в репродуктивной системе, которые провоцирует микропластик.

Микропластик и вред для организма

Учёные выяснили, что микропластик нарушает гормональные сигналы, проникает в репродуктивные органы и провоцирует воспаление, окислительный стресс, а также увеличивает риск бесплодия, рака и других хронических заболеваний.

Антоцианы действуют сразу в нескольких направлениях:

  • снижают воспаление;

  • защищают клетки от разрушения;

  • помогают регулировать гормоны, которые разрушаются под действием микропластика.

Где искать антоцианы

Самые мощные источники:

  • черника, ежевика, клюква, малина, асаи;

  • краснокочанная капуста, фиолетовый батат, чёрный рис;

  • гранаты, виноград тёмных сортов, пурпурная кукуруза.

Чем насыщеннее цвет — тем выше содержание антоцианов.

Чтобы почувствовать эффект, достаточно примерно одной чашки ягод в день. Но важно не количество, а регулярность: антоцианы работают на перспективу — их защита накапливается со временем.

Дополнительные преимущества антоцианов

Помимо борьбы с микропластиком, антоцианы:

  • укрепляют сосуды и сердце;

  • поддерживают мозг и замедляют когнитивное старение;

  • снижают риск онкозаболеваний и воспалительных процессов;

  • защищают репродуктивные функции у мужчин и женщин.

Как ещё снизить вред микропластика

  • Используйте стеклянные и керамические контейнеры вместо пластика.

  • Не разогревайте пищу в пластиковых упаковках.

  • Фильтруйте питьевую воду.

  • Увеличьте в рационе клетчатку, ферментированные продукты и крестоцветные овощи.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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