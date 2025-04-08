Забытая пряность: как бораго изменит ваш вкус к жизни

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда в последний раз вы пробовали что-то действительно дикое на вкус? Благодаря новой волне интереса к съедобным дикорастущим растениям, кулинары вновь открывают для себя давно известные сокровища природы. Вслед за одуванчиком и кресс-салатом на пьедестал популярности взошла и бораго — растение, где съедобно практически всё: от цветов до семян.

Нежная грубость: как выглядит бораго

Однолетник Borago officinalis украшает сады и дикорастущие уголки Средиземноморья. Его легко узнать по голубовато-фиолетовым цветкам и ворсистым листьям — та самая "борра" на латинском означает шерсть. Высотой всего 50-60 см, бораго поражает красотой, особенно в период цветения.

Растение предпочитает необработанные земли, часто прячась в небольших кустах. Вы вряд ли найдете его на полках супермаркетов: нежные листья быстро вянут, теряя вкус и текстуру всего за пару дней даже в холодильнике. Зато выращивать бораго можно прямо у себя в саду!

Целебные свойства и тайные знаки

Бораго не только радует глаз — раньше её знали как "траву мужества". В старину растение использовали в медицине и косметике, приписывая ему массу целебных свойств. Но употреблять его стоит осмотрительно: в составе есть вещества, которые при чрезмерном потреблении могут быть токсичными.

Бораго на вашей кухне: от пасты до меда

Весной и летом бораго раскрывает весь свой кулинарный потенциал. Листья и цветки добавляют в салаты и используют для эффектной подачи блюд. В Лигурии их измельчают в начинку для пансоти и равиоли, а в Риме жарят в кляре вместе с шалфеем и цветами кабачков.

Кроме того, бораго отлично подходит для фриттаты, супов, гарниров и паровых блюд. В сыром виде нежные листья можно смешивать с другими травами в мистика́нце.

Интересный факт: из семян растения получают уникальное масло для кулинарии, а из нектара — редкий мед. Листья бораго по вкусу напоминают огурец, добавляя в блюда свежесть как во вкусе, так и в аромате.