Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему военные до сих пор используют ГАЗ, ЗИЛ и КамАЗ
Просто забудьте про магазинные удобрения: попробуйте это секретное средство для гортензий
Не больно, не дорого, не сложно — вот как убрать усики ниткой
Не чистите кисти? Подготовьтесь к проблемам с кожей! Как избежать побочных эффектов грязных кистей
Сад без химии: 15 народных средств, которые выгонят тлю
Анфиса Чехова раскрыла, как Анастасия Заворотнюк сохраняла оптимизм перед лицом неизлечимой болезни
Память не сдаст позиций: простое действие поможет мозгу в любом возрасте
Дешевле Гранты: самые доступные машины с мотором и колёсами
Огромных волков хотят возродить американцы

Забытая пряность: как бораго изменит ваш вкус к жизни

2:20
Садоводство

Когда в последний раз вы пробовали что-то действительно дикое на вкус? Благодаря новой волне интереса к съедобным дикорастущим растениям, кулинары вновь открывают для себя давно известные сокровища природы. Вслед за одуванчиком и кресс-салатом на пьедестал популярности взошла и бораго — растение, где съедобно практически всё: от цветов до семян.

Нежная грубость: как выглядит бораго

Однолетник Borago officinalis украшает сады и дикорастущие уголки Средиземноморья. Его легко узнать по голубовато-фиолетовым цветкам и ворсистым листьям — та самая "борра" на латинском означает шерсть. Высотой всего 50-60 см, бораго поражает красотой, особенно в период цветения.

Растение предпочитает необработанные земли, часто прячась в небольших кустах. Вы вряд ли найдете его на полках супермаркетов: нежные листья быстро вянут, теряя вкус и текстуру всего за пару дней даже в холодильнике. Зато выращивать бораго можно прямо у себя в саду!

Целебные свойства и тайные знаки

Бораго не только радует глаз — раньше её знали как "траву мужества". В старину растение использовали в медицине и косметике, приписывая ему массу целебных свойств. Но употреблять его стоит осмотрительно: в составе есть вещества, которые при чрезмерном потреблении могут быть токсичными.

Бораго на вашей кухне: от пасты до меда

Весной и летом бораго раскрывает весь свой кулинарный потенциал. Листья и цветки добавляют в салаты и используют для эффектной подачи блюд. В Лигурии их измельчают в начинку для пансоти и равиоли, а в Риме жарят в кляре вместе с шалфеем и цветами кабачков.

Кроме того, бораго отлично подходит для фриттаты, супов, гарниров и паровых блюд. В сыром виде нежные листья можно смешивать с другими травами в мистика́нце.

Интересный факт: из семян растения получают уникальное масло для кулинарии, а из нектара — редкий мед. Листья бораго по вкусу напоминают огурец, добавляя в блюда свежесть как во вкусе, так и в аромате.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Китайский авто не прощает одной экономии: в баке — топливо, в сервисе — слёзы
Авто
Китайский авто не прощает одной экономии: в баке — топливо, в сервисе — слёзы Аудио 
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Садоводство, цветоводство
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике Аудио 
Насыпьте под куст — и клубника даст больше, чем вы сможете съесть
Садоводство, цветоводство
Насыпьте под куст — и клубника даст больше, чем вы сможете съесть Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Желающие желать. Коалиция глобалистов держит Украину только как щит от России Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Последние материалы
Не больно, не дорого, не сложно — вот как убрать усики ниткой
Не чистите кисти? Подготовьтесь к проблемам с кожей! Как избежать побочных эффектов грязных кистей
Сад без химии: 15 народных средств, которые выгонят тлю
Забытая пряность: как бораго изменит ваш вкус к жизни
Анфиса Чехова раскрыла, как Анастасия Заворотнюк сохраняла оптимизм перед лицом неизлечимой болезни
Память не сдаст позиций: простое действие поможет мозгу в любом возрасте
Дешевле Гранты: самые доступные машины с мотором и колёсами
Огромных волков хотят возродить американцы
Лето без тазиков: какой водонагреватель точно подойдёт для вашей ванной
Тайные уголки Таиланда: три места, где тишина и покой заменяют шум и суету
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.