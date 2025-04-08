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Астролог раскрывает секреты: самые удачные дни для посадок в апреле

1:34
Садоводство » Советы

Астролог Aлина Сафронова назвала наиболее удачные дни для посадки овощей и растений в огороде в апреле. По её словам, 29 и 30 апреля будут идеальными для этих целей, сообщает Москва 24.

Эксперт отметила, что лучшими периодами для посадок являются дни растущей Луны, особенно когда она находится в земных знаках: Тельце, Деве или Козероге.

Однако 8 апреля не подходит для посадок, так как в этот день с 07:00 до 17:00 Луна будет в холостом состоянии, и все усилия будут напрасными. 

11 и 12 апреля Луна будет в воздушном знаке Весов, что подразумевает нейтральные условия для посадок — они не самые удачные, но и не бесполезные. 

Сафронова предупредила, что 13 апреля состоится полнолуние, которое всегда приносит неустойчивую энергетику, и сразу после него Луна начнет убывать до 26 апреля. Тем, кто планирует сажать растения в этот период, следует быть готовыми к низкой всхожести.

Посадками стоит избегать 27 апреля, поскольку в этот день будет новолуние, что также приведет к недостатку энергии у новых ростков.

После 27 апреля Луна снова перейдет в фазу роста, и последние дни апреля станут наиболее благоприятными для посадок, особенно 28 и 29 числа, когда спутник Земли окажется в знаке Тельца.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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