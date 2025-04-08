Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти 5 российских пород изменят ваш взгляд на собак
Когда нет ни времени, ни желания: где взять силы на спорт, если всё раздражает
Исследование: упражнения улучшают сон лучше, чем советы врачей
Будущее микромобилей: японцы разработали двухтактный дизельный двигатель
Детали успеха: как DeepSeek удалось обойти мощные ИИ-модели
Корейская косметика: почему она может не подойти именно вам
Певица Мадонна помирилась с Элтоном Джоном: закопали топор войны
ТОП-5 блюд на ужин, которые готовили бабушки в СССР
Полезный творог — это просто: правильный выбор и грамотные сочетания

Живой гель, который лечит: как алоэ спасает кожу, желудок и нервы

3:04
Здоровье

Вы наверняка видели это мясистое растение с толстыми листьями, наполненными гелем. Но знаете ли вы, насколько полезным может быть алоэ вера для здоровья, красоты и даже атмосферы в вашем доме?

Алоэ
Фото: https://web.archive.org/web/20170510011236/https%3A//images.unsplash.com/photo-1490370946242-34092dbf29f8 by Silvia Agrasar sagrapo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алоэ

Чем алоэ вера так ценно

Листья алоэ содержат целый коктейль полезных веществ: витамины, аминокислоты, антиоксиданты. Благодаря им растение:

  • Заживляет ожоги и мелкие раны.
  • Снимает воспаления.
  • Увлажняет кожу и волосы.
  • Укрепляет иммунитет.
  • Улучшает пищеварение.
  • Помогает контролировать уровень сахара в крови.

Лечебное действие — правда или миф

Научные исследования подтверждают: при правильном применении гель алоэ может помочь при язвах желудка, кишечных воспалениях, аллергии и даже в терапии некоторых аутоиммунных заболеваний. Важное уточнение — употреблять внутрь можно только очищенный гель без жёлтого слоя (в нём содержится токсичный алоин), и желательно — под наблюдением врача.

Польза не только для тела, но и для дома

  • Для кожи: снимает раздражения, помогает при аллергии и шелушениях.
  • Для волос: увлажняет, борется с перхотью, стимулирует рост.
  • Для воздуха: очищает от вредных соединений, таких как бензол и формальдегид.

Как включить алоэ в повседневную жизнь

Гель можно использовать в масках, лосьонах, натуральных соках. А само растение — отличное дополнение к интерьеру. Выращенное в горшке алоэ станет не только украшением, но и натуральной аптечкой.

Как ухаживать за алоэ вера

  • Солнечное место - не менее 4-6 часов прямого света в день.
  • Полив - только после полного высыхания земли.
  • Зимой - защита от заморозков и пересушивания.
  • Почва - с дренажом, можно добавить песок или перлит.
  • Удобрение - не чаще двух раз в год.

Вопросы, которые задают чаще всего

  • Можно ли есть алоэ: да, но только тщательно очищенный гель.
  • Подходит ли алоэ животным: местно — да, но внутрь давать нельзя: может быть опасно.
  • Как узнать, что растение здорово: листья должны быть упругими, тёмно-зелёными и толстыми.
  • Быстро ли растёт: нет, особенно в горшке, но при хорошем уходе — стабильно.
  • Есть ли разница между видами алоэ: да, алоэ вера — самый богатый по составу и самый ценный в лечебном плане.

Алоэ вера — это не просто растение, а настоящий природный универсал. Оно ухаживает за кожей, укрепляет здоровье, очищает воздух и даже радует глаз своим видом на подоконнике. Простое в уходе, оно может стать частью вашего повседневного ритуала — от натуральных масок до домашних средств первой помощи. Добавьте немного зелени в дом — и получите максимум пользы с минимумом усилий.

Уточнения

Ало́э настоя́щее или Ало́э ве́ра (лат. Áloë véra) — суккулентное травянистое растение; вид рода Алоэ (Aloe) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae) семейства Лилейные (Asphodelaceae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Ниязов Аслан
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
Сейчас читают
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Домашние животные
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще Аудио 
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Здоровье
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее Аудио 
Погребённый на глубине 1800 метров: что перевозил самый старый корабль в открытом море
Наука и техника
Погребённый на глубине 1800 метров: что перевозил самый старый корабль в открытом море Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Желающие желать. Коалиция глобалистов держит Украину только как щит от России Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Последние материалы
Время не властно: секреты, которые скрывает эстетическая медицина для молодой кожи
Цветущий символ удачи: как ухаживать за толстянкой, чтобы увидеть цветы
Астролог раскрывает секреты: самые удачные дни для посадок в апреле
Маленькая кухня больше не доводит до слёз — эти идеи спасают каждый сантиметр
Живой гель, который лечит: как алоэ спасает кожу, желудок и нервы
Дефицит скандия и диспрозия: как Китай проконтролирует глобальную цепочку производства чипов
Кит-интерсекс: наука раскрывает тайны генетики морских гигантов
Волк в овечьей шкуре: Kleemann превратил Mercedes в трековую пушку на каждый день
36-кратный футболист сборной Колумбии скончался на вечеринке: это произошло за считанные минуты
Кот болеет, а виноват комар: шокирующая правда о паразитах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.