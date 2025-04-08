Цветущий символ удачи: как ухаживать за толстянкой, чтобы увидеть цветы

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Цветение денежного дерева — редкость, почти как удача в лотерее. Но если всё сделать правильно, ваш зелёный талисман не только украсит подоконник сочными листьями, но и порадует нежными белыми или розоватыми цветами с лёгким ароматом.

Фото: commons.wikimedia.org by niol, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Толстянка, денежное дерево

Что же нужно, чтобы толстянка зацвела? Не так уж много — свет, прохлада и немного терпения.

Свет, но не палящее солнце

Толстянка любит яркий рассеянный свет. Идеально подойдут восточные или западные окна. Летом растение можно вынести на балкон, но обязательно притенять от прямых лучей и приучать к воздуху постепенно.

Температура играет ключевую роль

Летом — обычная комнатная температура (18-25 °C), а вот зимой придётся устроить растению "отпуск" при 10-14 градусах. Именно такая прохлада запускает процесс формирования бутонов.

Полив по расписанию

Это суккулент. Он не любит, когда его "заливают".

Летом — полив раз в неделю.

Зимой — раз в месяц.

Важно: не оставляйте воду в поддоне и не опрыскивайте листья — растение этого не оценит.

Удобрения — с осторожностью

В период роста (с апреля по сентябрь) подкармливайте растение удобрением для суккулентов, но в два раза слабее, чем рекомендует производитель. Раз в две недели — и чередовать с обычным поливом. Зимой никаких подкормок!

Пересадка — только по необходимости

Корневая система у толстянки компактная, частых пересадок она не требует. Но если корни вылезают из дренажных отверстий — пора пересаживать. Выбирайте устойчивый горшок (крона тяжёлая), лёгкий субстрат (садовая земля, песок, перегной — в равных частях) и пересаживайте весной.

Формируйте красивую крону

Чтобы крона была аккуратной и кустистой, а не растрёпанной, обрезайте верхушку и боковые побеги. Делайте это острым инструментом, лучше весной или летом. Побеги можно пустить на черенки.

Хотите цветы? Создайте стресс

Зимой обеспечьте толстянке "псевдозиму": прохладу, яркий свет, минимальный полив и без обрезки. Тогда на концах побегов могут появиться бутоны. Цветёт толстянка чаще всего зимой или ранней весной, а цветки держатся несколько недель.

Уточнения

Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).

