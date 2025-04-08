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Сад без химии: 15 народных средств, которые выгонят тлю

2:45
Садоводство

Тля — маленький вредитель с большим аппетитом. Она может за считаные дни обескровить любимые яблони, розы и смородину. И если вы не сторонник химии на участке, на помощь приходят проверенные временем домашние средства. Да, они пахнут не всегда приятно — но зато работают и не наносят вреда ни почве, ни урожаю.

Плодовые деревья
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плодовые деревья

Вот чем можно отпугнуть и уничтожить тлю без вреда для растений и здоровья:

Мыло — универсальный боец

  • Хозяйственное мыло (300 г) натереть, растворить в 2 л тёплой воды, затем добавить ещё 8 л холодной.

  • Жидкое мыло - 125 мл на ведро воды.

Натуральные настои и отвары:

  • Зола: полбанки золы на 10 л кипятка, настоять 2 дня, процедить.

  • Сода: 2 ст. ложки пищевой (или 1 — кальцинированной) на 1 л воды, плюс мыло.

  • Берёзовый дёготь: 1 ст. ложка дёгтя + 2 ст. ложки мыла + 1 л воды, затем добавить ещё 9 л воды.

  • Нашатырь: 40 мл на ведро воды + мыло.

  • Йод: 1 ч. ложка йода + по 2 ст. ложки соды и мыла на 10 л воды.

  • Перекись: 3 ст. ложки перекиси + 2 ст. ложки спирта + 100 г мыла на 10 л воды.

  • Уксус: 5 ст. ложек 9% уксуса на ведро воды + мыло.

  • Керосин: 1/2 ч. ложки + щепотка мыла на ведро воды.

Природные яды для тли:

  • Табак: 1 стакан табака на 5 л кипятка, настоять сутки.

  • Луковая шелуха: 400 г на 10 л кипятка, настоять 2 дня + мыло.

  • Красный перец: 1 кг свежего перца на 10 л воды, настаивать 10 дней. Использовать 100 мл на ведро воды.

  • Горчица: 100 г сухой горчицы на 10 л, настоять 2 дня. Разбавить и добавить мыло.

  • Томатная ботва: 4 кг ботвы + 10 л воды, настаивать, затем кипятить 30 мин, разбавить 1:4.

  • Чистотел: 4 кг свежей травы + 10 л кипятка, настоять 2 дня, добавить мыло.

Как обрабатывать

  • Опрыскивайте утром или вечером в сухую, безветренную погоду.

  • Обрабатывайте сверху вниз, не забывая про изнанку листьев.

  • На одно взрослое дерево — не менее 5 л раствора.

  • Повторяйте процедуру несколько раз за сезон.

С этими средствами ваш сад будет чистым, а тля — в недосягаемой дали.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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