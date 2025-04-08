Сад без химии: 15 народных средств, которые выгонят тлю

2:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тля — маленький вредитель с большим аппетитом. Она может за считаные дни обескровить любимые яблони, розы и смородину. И если вы не сторонник химии на участке, на помощь приходят проверенные временем домашние средства. Да, они пахнут не всегда приятно — но зато работают и не наносят вреда ни почве, ни урожаю.

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плодовые деревья

Вот чем можно отпугнуть и уничтожить тлю без вреда для растений и здоровья:

Мыло — универсальный боец

Хозяйственное мыло (300 г) натереть, растворить в 2 л тёплой воды, затем добавить ещё 8 л холодной.

Жидкое мыло - 125 мл на ведро воды.

Натуральные настои и отвары:

Зола : полбанки золы на 10 л кипятка, настоять 2 дня, процедить.

Сода : 2 ст. ложки пищевой (или 1 — кальцинированной) на 1 л воды, плюс мыло.

Берёзовый дёготь : 1 ст. ложка дёгтя + 2 ст. ложки мыла + 1 л воды, затем добавить ещё 9 л воды.

Нашатырь : 40 мл на ведро воды + мыло.

Йод : 1 ч. ложка йода + по 2 ст. ложки соды и мыла на 10 л воды.

Перекись : 3 ст. ложки перекиси + 2 ст. ложки спирта + 100 г мыла на 10 л воды.

Уксус : 5 ст. ложек 9% уксуса на ведро воды + мыло.

Керосин: 1/2 ч. ложки + щепотка мыла на ведро воды.

Природные яды для тли:

Табак : 1 стакан табака на 5 л кипятка, настоять сутки.

Луковая шелуха : 400 г на 10 л кипятка, настоять 2 дня + мыло.

Красный перец : 1 кг свежего перца на 10 л воды, настаивать 10 дней. Использовать 100 мл на ведро воды.

Горчица : 100 г сухой горчицы на 10 л, настоять 2 дня. Разбавить и добавить мыло.

Томатная ботва : 4 кг ботвы + 10 л воды, настаивать, затем кипятить 30 мин, разбавить 1:4.

Чистотел: 4 кг свежей травы + 10 л кипятка, настоять 2 дня, добавить мыло.

Как обрабатывать

Опрыскивайте утром или вечером в сухую, безветренную погоду.

Обрабатывайте сверху вниз, не забывая про изнанку листьев.

На одно взрослое дерево — не менее 5 л раствора.

Повторяйте процедуру несколько раз за сезон.

С этими средствами ваш сад будет чистым, а тля — в недосягаемой дали.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).

