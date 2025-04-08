Волк в овечьей шкуре: Kleemann превратил Mercedes в трековую пушку на каждый день

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Когда немецкий премиум пересекается с датским безумием — на выходе получается нечто вроде этого Mercedes-Benz от Kleemann. 595 лошадиных сил, полный привод и шикарный салон — этот автомобиль точно не для тихих поездок по городу.

Фото: commons.wikimedia.org by JL1Row, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Mercedes Benz E500

Кто такие Kleemann

Kleemann — датская тюнинг-компания, известная своим нестандартным подходом к доработке автомобилей Mercedes. Они не просто добавляют мощности, а превращают каждый проект в настоящее произведение инженерного искусства. Их философия: сделать машину максимально быстрой, но при этом не жертвуя комфортом и стилем.

Внутри — монстр

За основу взят Mercedes-Benz E-класса (W211), под капотом которого теперь установлен доработанный V8 с компрессором. Мощность — 595 л. с., крутящий момент — 770 Нм. Это позволяет разогнаться до 100 км/ч всего за 3,7 секунды, а максимальная скорость — около 300 км/ч.

Но главная фишка — это полный привод, которого не было в оригинальной версии. Инженеры Kleemann адаптировали трансмиссию, чтобы справиться с такой отдачей. Машина не просто быстрая — она уверенно держится за дорогу при любом раскладе.

Дьявол в деталях

Мощность — это хорошо, но у Kleemann любят работать с каждой мелочью. Автомобиль получил заниженную подвеску, агрессивный обвес, кованые диски и полностью переработанный выхлоп. Всё это не только выглядит эффектно, но и делает поведение авто на трассе острее.

Салон тоже не оставили без внимания: кожа, алькантара, спортивные сиденья и фирменные элементы отделки создают атмосферу роскоши и драйва одновременно.

Уточнения

Kleemann A/S — тюнинг-ателье, специализирующееся на доработке и стайлинге автомобилей немецкой торговой марки Mercedes-Benz.

