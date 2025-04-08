Не больно, не дорого, не сложно — вот как убрать усики ниткой

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Заметные волоски над верхней губой — это то, что портит настроение и мешает почувствовать себя по-настоящему ухоженной. Да, можно выщипывать пинцетом, пользоваться восковыми полосками или кремом для депиляции… но почти всегда есть риск раздражения, покраснения и даже мелких ожогов.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина

А есть способ проще, дешевле и безопаснее — нитка. Этот метод давно используют в восточной косметологии, и ты легко освоишь его за пару минут практики.

Почему стоит попробовать

Никаких дополнительных средств: нужна только нить.

Меньше риска раздражения — в отличие от химии и воска.

Удаляются сразу несколько волосков.

Волоски становятся тоньше и растут медленнее.

Как это сделать

Вот короткая инструкция, которую легко запомнить:

Возьми нить длиной 60 см. Сложи пополам и завяжи узел. У тебя получится кольцо из нити длиной около 30 см. Возьми нитку пальцами обеих рук - большим и указательным. Сделай 3-5 перекрутов посередине. Получится форма "песочных часов". Плотно приложи перекрученную часть к коже над верхней губой. Раздвигай пальцы одной руки и сдвигай другой.

Перекрученная часть будет двигаться, захватывая и выдёргивая волоски.

Повтори, пока зона полностью не очистится. После процедуры желательно успокоить кожу: протри лицо хлоргексидином или нанеси гель с алоэ.

Уточнения

Нить — гибкий, тонкий и продолговатый объект, чья длина значительно превосходит толщину (ср. галактическая или тычиночная нить). Естественными аналогами нити являются волос или паутина, которые, впрочем, могут служить материалом для создания нити (шерстяной или шёлковой).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.