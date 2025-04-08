Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему военные до сих пор используют ГАЗ, ЗИЛ и КамАЗ
Просто забудьте про магазинные удобрения: попробуйте это секретное средство для гортензий
Не чистите кисти? Подготовьтесь к проблемам с кожей! Как избежать побочных эффектов грязных кистей
Сад без химии: 15 народных средств, которые выгонят тлю
Забытая пряность: как бораго изменит ваш вкус к жизни
Анфиса Чехова раскрыла, как Анастасия Заворотнюк сохраняла оптимизм перед лицом неизлечимой болезни
Память не сдаст позиций: простое действие поможет мозгу в любом возрасте
Дешевле Гранты: самые доступные машины с мотором и колёсами
Огромных волков хотят возродить американцы

Не больно, не дорого, не сложно — вот как убрать усики ниткой

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Заметные волоски над верхней губой — это то, что портит настроение и мешает почувствовать себя по-настоящему ухоженной. Да, можно выщипывать пинцетом, пользоваться восковыми полосками или кремом для депиляции… но почти всегда есть риск раздражения, покраснения и даже мелких ожогов.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина

А есть способ проще, дешевле и безопаснее — нитка. Этот метод давно используют в восточной косметологии, и ты легко освоишь его за пару минут практики.

Почему стоит попробовать

  • Никаких дополнительных средств: нужна только нить.

  • Меньше риска раздражения — в отличие от химии и воска.

  • Удаляются сразу несколько волосков.

  • Волоски становятся тоньше и растут медленнее.

Как это сделать

Вот короткая инструкция, которую легко запомнить:

  1. Возьми нить длиной 60 см.

  2. Сложи пополам и завяжи узел. У тебя получится кольцо из нити длиной около 30 см.

  3. Возьми нитку пальцами обеих рук - большим и указательным.

  4. Сделай 3-5 перекрутов посередине. Получится форма "песочных часов".

  5. Плотно приложи перекрученную часть к коже над верхней губой.

  6. Раздвигай пальцы одной руки и сдвигай другой.
    Перекрученная часть будет двигаться, захватывая и выдёргивая волоски.

Повтори, пока зона полностью не очистится. После процедуры желательно успокоить кожу: протри лицо хлоргексидином или нанеси гель с алоэ.

Уточнения

Нить — гибкий, тонкий и продолговатый объект, чья длина значительно превосходит толщину (ср. галактическая или тычиночная нить). Естественными аналогами нити являются волос или паутина, которые, впрочем, могут служить материалом для создания нити (шерстяной или шёлковой).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Красота и стиль
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома Аудио 
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Туризм
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься Аудио 
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Еда и рецепты
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Желающие желать. Коалиция глобалистов держит Украину только как щит от России Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Последние материалы
Не больно, не дорого, не сложно — вот как убрать усики ниткой
Не чистите кисти? Подготовьтесь к проблемам с кожей! Как избежать побочных эффектов грязных кистей
Сад без химии: 15 народных средств, которые выгонят тлю
Забытая пряность: как бораго изменит ваш вкус к жизни
Анфиса Чехова раскрыла, как Анастасия Заворотнюк сохраняла оптимизм перед лицом неизлечимой болезни
Память не сдаст позиций: простое действие поможет мозгу в любом возрасте
Дешевле Гранты: самые доступные машины с мотором и колёсами
Огромных волков хотят возродить американцы
Лето без тазиков: какой водонагреватель точно подойдёт для вашей ванной
Тайные уголки Таиланда: три места, где тишина и покой заменяют шум и суету
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.