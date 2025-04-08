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Маленькая кухня больше не доводит до слёз — эти идеи спасают каждый сантиметр

Недвижимость

Крошечная кухня — это не проблема, если подойти к ней с фантазией. Когда каждый сантиметр на счету, важно не метраж, а хитрость. Эти решения помогут превратить тесное помещение в эргономичный и уютный уголок, где всё под рукой — и при этом ничего не мешает.

Кухня
Фото: https://www.freepik.com
Кухня

Передвижные помощники

  • Мобильный столик на колёсиках — и рабочая поверхность, и хранилище. Закончили готовить — откатили в сторону.

  • Тележка с ящиками и полками заменит громоздкую тумбу, а в уголке у окна и вовсе станет незаменимой.

Хитрости вертикального хранения

  • Металлические органайзеры с крючками размещаются на стенах, шкафах и даже дверцах. Отлично подойдут для мерных ложек, половников и прихваток.

  • Подвесные сетчатые корзинки освободят стол от фруктов. Повесили под потолок — и готово.

  • Рейлинги над плитой и раковиной помогут держать под рукой всё необходимое: от губки до шумовки.

Каждый ящик — на вес золота

  • Выдвижной ящик для мусора скроет ведро и сэкономит место.

  • Прозрачные контейнеры в холодильнике наведут порядок в продуктах.

  • Выдвижные ящики под подоконником подойдут для хранения круп и банок.

Эстетика и уют

  • Плетёные корзинки спрячут специи, полотенца и прочие мелочи.

  • Лёгкие деревянные полки над дверью идеально подойдут для редко используемой посуды.

  • Подвесные банки для круп украсят стену и продлят свежесть продуктов.

  • Магнитные полосы для ножей избавят от подставок и добавят минимализма.

  • Винтажный шкафчик с открытыми полками заменит навесные шкафы — красиво и функционально.

  • Старый ящик, покрашенный и обновлённый, легко станет стильным хранилищем для текстиля или приборов.

Главный секрет маленькой кухни — видеть возможности, а не ограничения. Немного креатива, пара недорогих решений — и кухня превращается в место, где хочется творить.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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