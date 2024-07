The Sims 4 наконец-то получила ожидаемое обновление: новые функции в CAS и привязка внешности к нарядам

После 10 лет с момента выхода, The Sims 4 наконец-то получила обновление, которого фанаты ждали с самого начала. В рамках подготовки к выходу нового расширения Lovestruck, EA представила бесплатное обновление базовой игры, которое включает множество давно ожидаемых функций.

Одним из самых заметных изменений в режиме Create-A-Sim стала возможность привязать внешний вид сима к нескольким нарядам. Эта функция была доступна в предыдущих играх серии, таких как The Sims 2 и The Sims 3, и наконец-то появилась в The Sims 4. Теперь игрокам не придется заново наносить макияж или использовать моды для упрощения процесса. Всё это теперь возможно с помощью простого переключателя, что значительно экономит время и усилия.

Хотя фанаты рады видеть эти изменения, многие считают, что они должны были быть доступны с первого дня.