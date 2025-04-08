Кот болеет, а виноват комар: шокирующая правда о паразитах

«Мой кот сидит дома, зачем ему защита от паразитов?» — если вы хоть раз так думали, пора пересмотреть подход. Даже самые ухоженные домашние любимцы рискуют заразиться. А последствия могут быть куда серьёзнее, чем кажется на первый взгляд.
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Кошка спит
Чем опасны паразиты для кошек и почему игнорировать защиту — плохая идея
Мы собрали самые опасные паразитарные угрозы для кошек и разобрали, чем именно они опасны.
Блохи — не просто зуд
Бартонеллез передаётся через фекалии заражённых блох, которые кошка может проглотить во время груминга. Результат — болезни сердца, воспаление глаз, стоматологические проблемы. У человека это заболевание известно как болезнь кошачьих царапин.
Укус блохи может вызвать аллергический дерматит — воспаление кожи, выпадение шерсти, сильный зуд.
В тяжёлых случаях у котят развивается анемия, и это может быть смертельно.
Проглотив блоху, кошка может заразиться ленточными червями, вызывающими боли в животе, диарею и зуд.
Клещи — не такие безобидные, как кажется
Хотя у кошек клещевые инфекции встречаются редко, игнорировать их не стоит:
Микоплазмоз — инфекция, атакующая эритроциты. Может передаваться от матери к котятам и стать причиной бесплодия.
Кошки могут быть переносчиками болезни Лайма, не болея сами, но заражая собак и людей.
Комары и сердечные черви — смертельно опасное комбо
Комариные укусы — это не только зуд:
Сердечный червь — паразит, поражающий сердце и лёгкие. Вызывает тромбы, отдышку и может быть смертельным. Вылечить нельзя, но предотвратить — можно.
Кроме того, комариные укусы оставляют болезненные отёки, язвы и даже приводят к выпадению шерсти.
Глисты — невидимая угроза
Немногие знают, что даже котёнок, родившийся дома, может быть заражён:
Круглые, ленточные, анкилостомы и лёгочные черви живут в кишечнике, отнимают питательные вещества, вызывают анемию, рвоту, закупорку кишечника и даже смерть.
Помочь может только регулярная дегельминтизация — лучшее средство от проблем, которых проще избежать, чем лечить.
Защита — круглый год
Неважно, живёт ли ваш кот в квартире или гуляет на даче, паразиты поджидают везде. Только регулярная профилактика спасёт от болезней, расходов и бессонных ночей.
Уточнения
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".