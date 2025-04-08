Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда краска важнее дивана: простые решения, которые делают ремонт вечно модным
Эти 5 российских пород изменят ваш взгляд на собак
Когда нет ни времени, ни желания: где взять силы на спорт, если всё раздражает
Исследование: упражнения улучшают сон лучше, чем советы врачей
Будущее микромобилей: японцы разработали двухтактный дизельный двигатель
Корейская косметика: почему она может не подойти именно вам
Детали успеха: как DeepSeek удалось обойти мощные ИИ-модели
Певица Мадонна помирилась с Элтоном Джоном: закопали топор войны
ТОП-5 блюд на ужин, которые готовили бабушки в СССР

Кот болеет, а виноват комар: шокирующая правда о паразитах

2:39
Зоосфера

«Мой кот сидит дома, зачем ему защита от паразитов?» — если вы хоть раз так думали, пора пересмотреть подход. Даже самые ухоженные домашние любимцы рискуют заразиться. А последствия могут быть куда серьёзнее, чем кажется на первый взгляд.

Кошка спит
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Кошка спит

Чем опасны паразиты для кошек и почему игнорировать защиту — плохая идея

Мы собрали самые опасные паразитарные угрозы для кошек и разобрали, чем именно они опасны.

Блохи — не просто зуд

  • Бартонеллез передаётся через фекалии заражённых блох, которые кошка может проглотить во время груминга. Результат — болезни сердца, воспаление глаз, стоматологические проблемы. У человека это заболевание известно как болезнь кошачьих царапин.

  • Укус блохи может вызвать аллергический дерматит — воспаление кожи, выпадение шерсти, сильный зуд.

  • В тяжёлых случаях у котят развивается анемия, и это может быть смертельно.

  • Проглотив блоху, кошка может заразиться ленточными червями, вызывающими боли в животе, диарею и зуд.
     

Клещи — не такие безобидные, как кажется

Хотя у кошек клещевые инфекции встречаются редко, игнорировать их не стоит:

  • Микоплазмоз — инфекция, атакующая эритроциты. Может передаваться от матери к котятам и стать причиной бесплодия.

  • Кошки могут быть переносчиками болезни Лайма, не болея сами, но заражая собак и людей.
     

Комары и сердечные черви — смертельно опасное комбо

Комариные укусы — это не только зуд:

  • Сердечный червь — паразит, поражающий сердце и лёгкие. Вызывает тромбы, отдышку и может быть смертельным. Вылечить нельзя, но предотвратить — можно.

  • Кроме того, комариные укусы оставляют болезненные отёки, язвы и даже приводят к выпадению шерсти.
     

Глисты — невидимая угроза

Немногие знают, что даже котёнок, родившийся дома, может быть заражён:

  • Круглые, ленточные, анкилостомы и лёгочные черви живут в кишечнике, отнимают питательные вещества, вызывают анемию, рвоту, закупорку кишечника и даже смерть.

  • Помочь может только регулярная дегельминтизация — лучшее средство от проблем, которых проще избежать, чем лечить.
     

Защита — круглый год

Неважно, живёт ли ваш кот в квартире или гуляет на даче, паразиты поджидают везде. Только регулярная профилактика спасёт от болезней, расходов и бессонных ночей.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Сколько времени собака помнит вас? Ответ, который может изменить ваше отношение к питомцу
Домашние животные
Сколько времени собака помнит вас? Ответ, который может изменить ваше отношение к питомцу Аудио 
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Красота и стиль
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома Аудио 
Собака без запаха: 5 пород, которые не превращают дом в питомник
Домашние животные
Собака без запаха: 5 пород, которые не превращают дом в питомник Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Желающие желать. Коалиция глобалистов держит Украину только как щит от России Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Последние материалы
Время не властно: секреты, которые скрывает эстетическая медицина для молодой кожи
Цветущий символ удачи: как ухаживать за толстянкой, чтобы увидеть цветы
Астролог раскрывает секреты: самые удачные дни для посадок в апреле
Маленькая кухня больше не доводит до слёз — эти идеи спасают каждый сантиметр
Живой гель, который лечит: как алоэ спасает кожу, желудок и нервы
Дефицит скандия и диспрозия: как Китай проконтролирует глобальную цепочку производства чипов
Кит-интерсекс: наука раскрывает тайны генетики морских гигантов
Волк в овечьей шкуре: Kleemann превратил Mercedes в трековую пушку на каждый день
36-кратный футболист сборной Колумбии скончался на вечеринке: это произошло за считанные минуты
Кот болеет, а виноват комар: шокирующая правда о паразитах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.