Кот болеет, а виноват комар: шокирующая правда о паразитах

2:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

«Мой кот сидит дома, зачем ему защита от паразитов?» — если вы хоть раз так думали, пора пересмотреть подход. Даже самые ухоженные домашние любимцы рискуют заразиться. А последствия могут быть куда серьёзнее, чем кажется на первый взгляд.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian Кошка спит

Чем опасны паразиты для кошек и почему игнорировать защиту — плохая идея

Мы собрали самые опасные паразитарные угрозы для кошек и разобрали, чем именно они опасны.

Блохи — не просто зуд

Бартонеллез передаётся через фекалии заражённых блох, которые кошка может проглотить во время груминга. Результат — болезни сердца, воспаление глаз, стоматологические проблемы. У человека это заболевание известно как болезнь кошачьих царапин.

передаётся через фекалии заражённых блох, которые кошка может проглотить во время груминга. Результат — болезни сердца, воспаление глаз, стоматологические проблемы. У человека это заболевание известно как болезнь кошачьих царапин. Укус блохи может вызвать аллергический дерматит — воспаление кожи, выпадение шерсти, сильный зуд.

— воспаление кожи, выпадение шерсти, сильный зуд. В тяжёлых случаях у котят развивается анемия, и это может быть смертельно.

и это может быть смертельно. Проглотив блоху, кошка может заразиться ленточными червями, вызывающими боли в животе, диарею и зуд.



Клещи — не такие безобидные, как кажется

Хотя у кошек клещевые инфекции встречаются редко, игнорировать их не стоит:

Микоплазмоз — инфекция, атакующая эритроциты. Может передаваться от матери к котятам и стать причиной бесплодия.

— инфекция, атакующая эритроциты. Может передаваться от матери к котятам и стать причиной бесплодия. Кошки могут быть переносчиками болезни Лайма, не болея сами, но заражая собак и людей.



Комары и сердечные черви — смертельно опасное комбо

Комариные укусы — это не только зуд:

Сердечный червь — паразит, поражающий сердце и лёгкие. Вызывает тромбы, отдышку и может быть смертельным. Вылечить нельзя, но предотвратить — можно.

— паразит, поражающий сердце и лёгкие. Вызывает тромбы, отдышку и может быть смертельным. Вылечить нельзя, но предотвратить — можно. Кроме того, комариные укусы оставляют болезненные отёки, язвы и даже приводят к выпадению шерсти.



Глисты — невидимая угроза

Немногие знают, что даже котёнок, родившийся дома, может быть заражён:

Круглые, ленточные, анкилостомы и лёгочные черви живут в кишечнике, отнимают питательные вещества, вызывают анемию, рвоту, закупорку кишечника и даже смерть.

и даже Помочь может только регулярная дегельминтизация — лучшее средство от проблем, которых проще избежать, чем лечить.



Защита — круглый год

Неважно, живёт ли ваш кот в квартире или гуляет на даче, паразиты поджидают везде. Только регулярная профилактика спасёт от болезней, расходов и бессонных ночей.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



