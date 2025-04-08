Никас Сафронов дрожит за свои сокровища: стало известно, как он защитит состояние от родных детей

Известный художник Никас Сафронов выразил опасения по поводу возможного лишения его имущества.
Он отметил, что переживает из-за того, что его дети могут забрать весь капитал себе.
"Там ведь такое количество антикварных вещей, картин и старинных предметов, что хватило бы на обеспечение нескольких поколений нашей семьи", — рассказал живописец в интервью Общественной Службе Новостей.
Сафронов подчеркнул, что не собирается легко отдавать свою трёхэтажную московскую квартиру, расположенную в самом центре столицы, своим детям. Вместо этого он намерен превратить её в музей.
При этом художник уточнил, что продолжит поддерживать родных материально, однако завещание не будет включать передачу элитной недвижимости кому-то из близких.
Недавно Сафронов признался, что ежемесячно расходует около трёх миллионов рублей. Большая часть этих средств идёт на содержание его троих братьев и сестры, которым он регулярно оказывает финансовую поддержку.
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