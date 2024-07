Возвращение легендарного убийцы: новая часть Famicom Detective Club выходит спустя 30 лет

Nintendo анонсировала новую часть Famicom Detective Club: Emio — The Smiling Man

1:14 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Nintendo официально анонсировала новую игру из серии Famicom Detective Club под названием Emio — The Smiling Man: Famicom Detective Club. Последняя игра этой серии выходила более 30 лет назад. Игроку вновь предстоит взять на себя роль помощника частного сыщика в детективном агентстве Уцуги и расследовать гибель студента, чья голова оказалась накрыта бумажным пакетом с нарисованной на нём улыбкой.

Фото: flickr.com by Brett Chalupa, CC BY 2.0

Это происшествие напоминает серию убийств восемнадцатилетней давности, породивших городскую легенду об убийце по прозвищу Улыбающийся человек. В новом расследовании игрок объединит усилия с протагонисткой Аюми Татибаной, чтобы выяснить, действительно ли вернулся тот самый Эмио или же это всего лишь подражатель.

Ранее, в 2021 году, Nintendo выпустила ремейки двух первых частей Famicom Detective Club — The Missing Heir и The Girl Who Stands Behind. Над ремейками и новой игрой трудился продюсер Ёсико Сакамото, который отметил, что идея о продолжении появилась у него как раз во время работы над обновлёнными версиями детективов.