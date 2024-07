Пропустить или не пропустить? Как эта одна кнопка может завершить вашу игру

Список игр с самыми необычными и неожиданными концовками

Видеоигры

Строгие последствия за пропуск начальной сцены, критическое пищевое отравление, и другие необычные окончания игр. Всегда интересно узнать, как закончится даже не самая захватывающая видеоигра. Особенно интригующе, когда в игре предусмотрено несколько вариантов финалов. Разработчики часто оставляют наиболее нестандартные развязки для альтернативных концовок, которые не так просто отыскать. В некоторых случаях необходимо неоднократно проходить сюжет или исследовать игровой мир в поисках специальных предметов.

Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Commons, the free media repository

Иногда игроки могут столкнуться с концом игры на удивление рано, приняв необычное решение в ходе сюжета. В этой статье мы собрали несколько примеров таких неожиданных ранних концовок.

Внимание: в тексте и приложенных видеороликах содержатся спойлеры к играм!

South Park: The Fractured But Whole

Эта ролевая игра является продолжением South Park: The Stick of Truth и пародирует жанр супергероев. Сценаристы Мэтт Стоун и Трей Паркер, как и в случае с фильмами, например, "Дэдпул", часто обращаются к приему разрушения четвертой стены. В The Fractured But Whole это можно увидеть в секретной досрочной концовке.

Альтернативный финал доступен сразу, без начала игры. В начальной кат-сцене Картман, одетый как супергерой Енот, рассуждает о преступности в городе. Если попытаться пропустить его монолог, Эрик предостережет, что лучше слушать его до конца. Если же продолжить попытки прерывания, в итоге Енот рассердится и предложит пропустить всю игру. Тут же на экране появятся финальные титры.

Far Cry 4

В игре, происходящей в вымышленном государстве Кират, где идет гражданская война под управлением диктатора Пейгана Мина, возможен неожиданный ранний финал. В начале игры главный герой Аджай Гейл приглашен на ужин к антагонисту. Во время ужина происходит нападение сопротивления, и Мин отлучается, просив Аджая подождать. Если игрок решит действительно подождать 10 минут, Мин вернется, раскроет связь между ними и возьмет Аджая с собой, чтобы развеять прах его матери. Игра завершится досрочно, и герой увидит титры, избежав многих часов игрового времени.

Neverhood

В этом культовом квесте главный герой Клэймен должен остановить злодея Клогга. Однако в игре есть досрочная концовка: если игрок решит прыгнуть в яму в коридоре, несмотря на предупреждающие таблички, он увидит экран с надписью "The End". Это единственный в игре способ умереть.

Nier: Automata

В этой экшен-RPG от студии Platinum Games представлено 26 различных концовок, и многие из них можно увидеть досрочно. Например, самоуничтожение главной героини 2B на космической станции или удаление жизненно важного чипа приведет к раннему завершению игры.

Outer Worlds

В ролевой игре от Obsidian Entertainment можно столкнуться с досрочной концовкой из-за неудачного выбора характеристик персонажа. Создав героя с минимальным уровнем интеллекта и взяв на себя ручное управление космическим судном "Надежда", игрок может отправить его прямо в солнце, что также завершит игру.

We Happy Few

В этой игре, разворачивающейся в альтернативной реальности после захвата нацистской Германией Англии, главный герой Артур Гастингс может выбрать между жизнью в иллюзии или бегством. Принятие таблетки "Радостин" запускает досрочную концовку, где Артур снова становится "счастливым".

Fallout

В этой классической CRPG, если игрок слишком затянет с поиском водяного чипа, его община умрет от жажды, завершая игру. Или же, можно предать свою общину, перейдя на сторону супермутантов.

Contra: Hard Corps

В этой части серии можно найти тайную развилку в середине игры. Если подняться по стене к незнакомцу в шляпе и согласиться на его предложение, герой отправится в прошлое и станет лидером племени обезьян.

В мире видеоигр таких неожиданных концовок гораздо больше, чем можно было бы представить. Если у вас были подобные опыты, поделитесь ими в комментариях.