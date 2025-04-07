Новый сервис на Госуслугах: узнайте, сколько SIM-карт зарегистрировано на ваше имя

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России запущен новый сервис на Госуслугах, позволяющий проверять количество абонентских номеров, зарегистрированных на имя пользователя.

Фото: flickr.com by Tim Reckmann, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ SIM-карты

С момента старта сервиса "Сим-карты" им воспользовались почти 6 миллионов раз всего за три дня. Пользователи могут увидеть свои номера от 42 операторов связи.

Министр цифрового развития госуправления Башкирии Геннадий Разумикин, отметил, что проверка сим-карт помогает в борьбе с телефонными мошенниками. Он подчеркнул, что мошенники могут незаконно использовать номера, зарегистрированные на других людей, и сервис позволяет убедиться, что на имя пользователя не оформлены "серые" сим-карты.

Если пользователь найдёт подозрительные номера, он может заблокировать их до выяснения обстоятельств или расторгнуть договор с оператором. Для этого необходимо подать заявление на Госуслугах и погасить возможные задолженности. Если оператор ещё не поддерживает этот функционал, рекомендуется обратиться в его офис.

С 1 ноября 2025 года в России вводится ограничение на количество зарегистрированных номеров: не более 20 для граждан России и не более 10 для иностранных граждан. При превышении этого лимита обслуживание всех номеров будет приостановлено, передает "Октябрьский нефтяник".

Уточнения

Сим-карта (SIM-карта, от англ. Subscriber Identification Module — модуль идентификации абонента) — идентификационный электронный модуль абонента, применяемый в мобильной связи.



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