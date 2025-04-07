Слоёное тесто, простейший заварной крем и фрукты: неожиданное сочетание вкусов, которое покорит всех

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Слоёное тесто — это настоящая находка для тех, кто ценит время и хочет порадовать себя и близких изысканным десертом. Его можно легко купить в готовом виде, что избавляет от долгого процесса приготовления. Сегодня мы предлагаем вам рецепт нежного десерта, который состоит из слоёного теста, бисквитных коржей, воздушного заварного крема и свежих фруктов. Этот десерт станет настоящим украшением вашего стола и порадует всех своим вкусом и текстурой.

Фото: flickr.com by @joefoodie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пирог с клубникой

Ингредиенты (для небольшой порции):

Слоёное тесто — 500 г

Детское печенье — 240 г

Молоко — 800 мл

Ванильный пудинг — 2 пакетика

Ванильный сахар — 2 пакетика

Сахарный песок — по вкусу

Фрукты (абрикосы, яблоки, мандарины и т. д.) — по вкусу

Для больших порций:

Приготовление

Разделите слоёное тесто на две части и раскатайте каждую до размеров вашего противня. В кастрюле смешайте 800 мл молока, 2 пакетика ванильного пудинга и ванильный сахар. Постоянно помешивая, доведите до кипения, затем уменьшите огонь и готовьте еще 2-3 минуты. Дайте пудингу остыть. Выложите первый прямоугольник теста на противень с пергаментной бумагой. Сверху равномерно распределите детское печенье. Вылейте остывший пудинг на печенье и аккуратно разложите фрукты. Накройте вторым слоем теста. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте десерт около 35 минут, пока он не станет золотистым. Дайте десерту полностью остыть, лучше всего в холодильнике, чтобы он стал более плотным и его было легче нарезать.

Этот десерт не только выглядит аппетитно, но и имеет удивительно нежный вкус. Приятного аппетита!

Уточнения

Слоёное тесто — тесто, используемое при выпечке слоёных пирожков, булочек, самсы, других кулинарных изделий.



Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.



