Ветераны индустрии отправились в новый поход под крылом студии Emptyvessel

Разработчики Doom и The Last of Us делают шутер в жанре антиутопии

Очередная студия ветеранов гейм-индустрии под названием Emptyvessel собрала бывших разработчиков Doom, Quake, Call of Duty, The Last of Us, Borderlands, Tomb Raider и The Callisto Protocol под девизом "Новая волна гейминга".

Фото: https://emptyvessel.io/ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Возглавляют команду Эмануэль Палалик и Гаррет Янг из id Software, которые уже заручилась поддержкой и финансами со стороны. Компанию поддержали Sisu Game Ventures, Raptor Group, композитор Мик Гордон ( Need for Speed: Shift, Atomic Heart, римейки Doom и Wolfenstein) и многие другие.

В настоящее время команда работает над иммерсивным шутером в жанре научно-фантастической антиутопии под названием The System.