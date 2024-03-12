Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После поездки в Донбасс Филипп Киркоров носит камуфляжную одежду
Лаури Ляэнеметс: наши органы безопасности справятся с задачей
Представители ЛДПР в Госдуме предложили ужесточить правила миграционной политики
Военэксперт Анатолий Матвийчук: 300 тысяч солдат НАТО могут вторгнуться на Украину
Секреты здорового питания от российского врача Тананакиной
Как приучить собаку оставаться дома?
Специалист по ремонту квартир Кирилл Аксёнов рассказал, когда лучше покупать стройматериалы
Саппорт Tundra Esports 9Class развеял слух об участии Tobi в клубе Tundra
Пушков: Высказывание главы НАТО о капитуляции Украины означает сдвиг в политике Запада
The Finals: подробности о втором сезоне с новыми картами, оружием и режимом игры

Старт второго сезона The Finals запланирован на 14 марта

1:16
Видеоигры

Embark Studios опубликовала дату запуска второго сезона шутера The Finals. Выход обновления намечен на четверг, 14 марта. Второй сезон обещает множество новшеств, включая новую карту, оружие, режим и многое другое.

Старт второго сезона The Finals запланирован на 14 марта
Фото: wikimedia.org by Embark Studios is licensed under Общественное достояние (Public Domain)

Начало второго сезона сопровождается сюжетным поворотом: местное игровое шоу было взломано группой хакеров CNS. Несмотря на это, продюсеры The Finals решили не отменять турнир и пытаются разобраться с хакерами.

Среди новинок сезона:

  • Новые гаджеты и специализации для классов игроков, добавляющие хакерский стиль игры.
  • Введение новых видов оружия: пистолет 93R, штурмовая винтовка FAMAS и дробовик KS-23.
  • Появление новой карты SYS$HORIZON, выполненной в хакерском стиле.
  • Внедрение нового игрового режима Power Shift, где две команды соревнуются, передвигая платформу по арене.
  • Улучшения системы прогрессии в ранговом режиме и общей прокачке, включая еженедельные награды от сезонных спонсоров.
  • Организация приватных матчей в формате ограниченной беты.

Игра The Finals доступна для бесплатного скачивания на PC, PS5 и Xbox Series X|S.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Актриса Деми Мур вышла в свет с тремя некрасивыми дочерьми от Брюса Уиллиса: пошли в папу

Актриса Деми Мур вышла на публику в компании трёх дочерей, которые не унаследовали красоту матери.

Деми Мур показала трёх взрослых дочерей от Брюса Уиллиса
Глава ФПБК стал инициатором исключения Кристины Орбакайте из праздничного концерта в Кремле
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем
Не для слабонервных: что происходит в голове кошки, когда ее отдают в другую семью
Их просто выкидывают на улицу: названы собаки, которые вышли из моды и оказались на улице
Чехия пошла на конфронтацию со Словакией Любовь Степушова Президенту Франции Макрону надо сходить в библиотеку, а не на Москву Дмитрий Плотников В США рассказали об ответе Северной Кореи на американские учения в регионе Петр Ермилин
Одноразовые собаки: эти породы всегда ждет усыпление — не щадят никого
Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" объявила о беременности: "Теперь мое сердце бьется за двоих!"
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Последние материалы
Военный аналитик Михайлов: союзники Украины ищут аэродромы для запуска F-16
Дело в России — в США нашли причину роста цен на золото
Старт второго сезона The Finals запланирован на 14 марта
Российские войска взяли село Невельское
Двигатель самолета Boeing взорвался во время полета
Новая инициатива ЛДПР перекроет "лёгкие ходы" к виду на жительство
Как сдержанные эмоции отражаются на внешности
Автоэксперт Рязанов навал самые надежные Nissan на вторичном рынке в России
Кремовый смузи с манго и миндалём: пейте по утрам для бодрости
Пентагон не получил деньги на замену поставленного Украине оружия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников