The Finals: подробности о втором сезоне с новыми картами, оружием и режимом игры

Embark Studios опубликовала дату запуска второго сезона шутера The Finals. Выход обновления намечен на четверг, 14 марта. Второй сезон обещает множество новшеств, включая новую карту, оружие, режим и многое другое.
Фото: wikimedia.org by Embark Studios is licensed under Общественное достояние (Public Domain)
Начало второго сезона сопровождается сюжетным поворотом: местное игровое шоу было взломано группой хакеров CNS. Несмотря на это, продюсеры The Finals решили не отменять турнир и пытаются разобраться с хакерами.
Среди новинок сезона:
Новые гаджеты и специализации для классов игроков, добавляющие хакерский стиль игры.
Введение новых видов оружия: пистолет 93R, штурмовая винтовка FAMAS и дробовик KS-23.
Появление новой карты SYS$HORIZON, выполненной в хакерском стиле.
Внедрение нового игрового режима Power Shift, где две команды соревнуются, передвигая платформу по арене.
Улучшения системы прогрессии в ранговом режиме и общей прокачке, включая еженедельные награды от сезонных спонсоров.
Организация приватных матчей в формате ограниченной беты.
Игра The Finals доступна для бесплатного скачивания на PC, PS5 и Xbox Series X|S.
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