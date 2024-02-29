Вышел кроссплей Remnant 2 для PC, Xbox Series X/S и PS5

Кроссплей Remnant 2 стал доступен для всех платформ

0:47 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Один из главных аспектов, который поможет получить настоящее удовольствие от сверхпопулярного лутер-шутера Remnant II, — это совместная игра с единомышленниками или друзьями.

Фото: open.spotify.com by https://open.spotify.com/playlist/7mZZkjpyoY83wHbssEtzNF is licensed under Commons, the free media repository

Ранее у игроков были ограничения из-за отсутствия кроссплея, но теперь ситуация изменилась благодаря решению Gunfire Games и Gearbox добавить кроссплей. Директор игры Дэвид Адамс подчеркнул важность этого шага, отметив, что кроссплей был одним из самых ожидаемых игроками функций. Обновление также включает новое DLC и возможность принять участие в событии Aberration Domination до 5 марта.

Так что теперь Remnant II поддерживает функцию кроссплей между ПК, Xbox Series X/S и PS5, открывая новые возможности для игроков по всему миру.

Remnant 2 - Launch Trailer