Вышел кроссплей Remnant 2 для PC, Xbox Series X/S и PS5

Один из главных аспектов, который поможет получить настоящее удовольствие от сверхпопулярного лутер-шутера Remnant II, — это совместная игра с единомышленниками или друзьями.
Ранее у игроков были ограничения из-за отсутствия кроссплея, но теперь ситуация изменилась благодаря решению Gunfire Games и Gearbox добавить кроссплей. Директор игры Дэвид Адамс подчеркнул важность этого шага, отметив, что кроссплей был одним из самых ожидаемых игроками функций. Обновление также включает новое DLC и возможность принять участие в событии Aberration Domination до 5 марта.
Так что теперь Remnant II поддерживает функцию кроссплей между ПК, Xbox Series X/S и PS5, открывая новые возможности для игроков по всему миру.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.