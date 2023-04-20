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Blizzard намекает на ещё один бета-тест Diablo 4

1:17
Видеоигры

Blizzard объявила о новой прямой трансляции Diablo IV, которая потенциально может преподнести несколько захватывающих сюрпризов для фанатов, с нетерпением ожидающих выхода игры после бета-тестирования. Официальный аккаунт в Твиттере также ответил на просьбу фаната о большем игровом времени словами: "Мы можем это устроить…".

Blizzard намекает на ещё один бета-тест Diablo 4

Среди фанатов ходят слухи между ранним выпуском игры и новым раундом бета-тестирования. Само собой разумеется, что последнее гораздо более вероятно, чем первое, несмотря на то, что Diablo IV уже "Вышла на золото". Несмотря на то, что были случаи задержки выпуска игр, они немногочисленны и редки и обычно происходят по очень веским причинам. Например, Wube Software отложила дату выпуска Factorio на полтора месяца в качестве прямого ответа на дату выхода Cyberpunk 2077. Затем CD Projekt RED перенесла игру с сентября на декабрь, но Wube, конечно, не мог знать. это в то время. Другим недавним случаем стала Xenoblade Chronicles 3, выпуск которой изначально планировался в сентябре, но вместо этого Nintendo выпустила его в конце июля.

 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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