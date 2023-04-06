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Церемония открытия gamescom 2023 пройдёт 22 августа в Кёльне

1:22
Видеоигры

Gamescom 2023, долгожданное ежегодное игровое событие, пройдет с 23 по 27 августа. Церемония открытия, которая будет транслироваться в прямом эфире, запланирована на 22 августа. Мероприятие пройдет в Кёльне, Германия, в торгово-выставочном центре Koelnmesse. Джефф Кейли, известная личность в игровой индустрии, недавно поделился своим волнением по поводу возвращения в город, чтобы продемонстрировать последние инновации в игровой индустрии.

Церемония открытия gamescom 2023 пройдёт 22 августа в Кёльне

Помимо Gamescom 2023, у Джеффа Кейли есть еще одна хорошая новость для любителей игр. 8 июня он проведет Summer Game Fest, мероприятие, которое обещает быть наполненным анонсами, онлайн-мероприятиями, презентациями и сюрпризами. Ожидается, что это событие вызовет большой резонанс среди геймеров по всему миру.

Примечательно, что ландшафт игровых событий недавно претерпел некоторые изменения. Выставку E3, которую изначально планировалось провести с 13 по 16 июня, отменили. Однако возвращение крупной компании на Gamescom 2023 вызвало волнение и ожидание как у геймеров, так и у отраслевых инсайдеров.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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