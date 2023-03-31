Выставку Е3 2023 отменили

По разочаровывающему повороту событий для игрового сообщества выставка E3 2023 была отменена. Эта новость стала ударом для фанатов, которые с нетерпением ждали последних анонсов и демонстраций от некоторых из самых громких имен в отрасли. Однако, несмотря на отмену, впереди еще много событий, которые можно ожидать как онлайн, так и очно.

Почему E3 2023 отменили?

Судя по всему, организаторам мероприятия не удалось привлечь достаточное количество участников, чтобы оно прошло успешно. Крупные компании, такие как Sony, Microsoft и Nintendo, уже объявили, что не будут участвовать, а другие студии, такие как Ubisoft и Devolver, позже последовали их примеру. Выставка должна была пройти с 13 по 16 июня.

Тем не менее, геймерам не нужно отчаиваться, так как впереди еще много анонсов и демонстраций. Summer Game Fest, организованный Джеффом Кейли, должен начаться 8 июня, так что фанатам не придется долго ждать.

Почему ESA отменила E3 2023?

По словам Пьера-Луи, главы Ассоциации развлекательного программного обеспечения (ESA), решение об отмене E3 2023 было вызвано несколькими непреодолимыми проблемами, возникшими с течением времени. Эти проблемы включали сокращение бюджета многими компаниями из-за пандемии, а также повышенное внимание других к цифровому маркетингу. Была надежда, что E3 вернется в очный формат в 2023 году, а ReedPop, команда, стоящая за PAX, Comic Con в Нью-Йорке и фестивалем Star Wars Celebration, даже была включена в число организаторов.

Что это значит для игровой индустрии?

Отмена E3 2023, безусловно, разочаровывает геймеров, но также поднимает некоторые важные вопросы о будущем индустрии. Многие компании уже начали уделять больше внимания цифровому маркетингу, и вполне возможно, что эта тенденция сохранится, что сделает личные мероприятия, такие как E3, менее актуальными.

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