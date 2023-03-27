Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Астрофизик Богачёв развеял миф о вреде парникового эффекта для населения Земли
Кашеварову восхитил дешёвый дрон ВСУ: каркас из пенопласта, но может нанести нехилый урон
Замглавы МИД РФ о поставках Украине истребителей: в нашей статистике сбитых самолётов добавятся новые цифры
ВО: опубликованы кадры, подтверждающие, что бои между ВС РФ и ВСУ идут уже в центре Артёмовска
Максим Галкин* рассказал подписчику, почему высмеивает российских звёзд: "Чтобы было меньше горя и слёз"
"Герани" атакуют Украину: взрывы в Днепропетровской области
Совет безопасности ООН не принял российско-китайскую резолюцию о расследовании диверсий на "Северных потоках"
Симоньян объяснила, как Россия будет выплачивать репарации Украине: за счёт нашей покупки территорий
Сеймур Херш рассказал, что Байден не представлял последствия ненависти к России и коммунизму

Ubisoft отказалась от участия в E3 2023

1:32
Видеоигры

Ubisoft, издатель популярной франшизы Assassin's Creed, объявил, что не будет участвовать в мероприятии E3 в этом году. Это произошло всего через несколько недель после того, как компания подтвердила свое участие в мероприятии, которое запланировано на июнь в конференц-центре Лос-Анджелеса.

Ubisoft отказалась от участия в E3 2023

"На протяжении многих лет E3 создавала незабываемые моменты для всей индустрии. Хотя изначально мы планировали официально присутствовать на E3, впоследствии мы приняли решение двигаться в другом направлении и проведем мероприятие Ubisoft Forward Live 12 июня в Лос-Анджелесе".

В заявлении, переданном VGC, компания объяснила, что решила «двигаться в другом направлении» и вместо этого проведет собственное мероприятие Ubisoft Forward Live 12 июня в Лос-Анджелесе. Ubisoft продемонстрирует свои игры и сделает несколько объявлений на Ubisoft Forward Live.

Это решение было принято несмотря на то, что генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо ранее заявлял, что компании «есть что показать» на E3. Этот шаг не является беспрецедентным, поскольку другие крупные игроки, такие как Sony, Nintendo, Microsoft и Xbox, также отказались от участия в физическом мероприятии.

Ожидается, что во время мероприятия Ubisoft Forward Live компания сделает несколько интересных объявлений.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
"В точку": Яна Поплавская согласилась с критикой российских властей в разговоре Пригожина и Ахмедова

Яна Поплавская поинтересовалась у своих подписчиков, верят ли они в подлинность записи разговора Пригожина и Ахмедова.

Яна Поплавская согласилась с критикой российских властей в разговоре Пригожина и Ахмедова: "В точку"
Рогов: житель подконтрольного Киеву Гуляйполя устроил самосуд над боевиками ВСУ
Житель Гуляйполя убил боевика ВСУ и ранил его сослуживцев
Немцы пожаловались на банкротство из-за отсутствия русских — Schwaebische Zeitung
Начинается заключительная глава СВО — военный аналитик Белл
Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова Вячеслав Серкез: фильм "20-й блок. Охота на зайцев" поможет остановить катастрофу беспамятства Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Поплавская призвала Пригожина не "отпираться" в вопросе подлинности записи разговора с критикой властей
Ответом РФ на применение снарядов с ураном на Украине могут стать боеприпасы с вольфрамом
Стало известно, что могло быть настоящей целью дрона ВСУ "Стриж"
Стало известно, что могло быть настоящей целью дрона ВСУ "Стриж"
Последние материалы
Генштаб ВС РФ готовит "свои решения" в СВО
Замглавы МИД РФ о поставках Украине истребителей: в нашей статистике сбитых самолётов добавятся новые цифры
ВО: опубликованы кадры, подтверждающие, что бои между ВС РФ и ВСУ идут уже в центре Артёмовска
Ubisoft отказалась от участия в E3 2023
Максим Галкин* рассказал подписчику, почему высмеивает российских звёзд: "Чтобы было меньше горя и слёз"
"Герани" атакуют Украину: взрывы в Днепропетровской области
Совет безопасности ООН не принял российско-китайскую резолюцию о расследовании диверсий на "Северных потоках"
Кровные и родные: Многодетная приёмная семья из Рыбинска воспитала 28 детей
Симоньян объяснила, как Россия будет выплачивать репарации Украине: за счёт нашей покупки территорий
Сеймур Херш рассказал, что Байден не представлял последствия ненависти к России и коммунизму
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников