Ubisoft отказалась от участия в E3 2023

1:32 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Ubisoft, издатель популярной франшизы Assassin's Creed, объявил, что не будет участвовать в мероприятии E3 в этом году. Это произошло всего через несколько недель после того, как компания подтвердила свое участие в мероприятии, которое запланировано на июнь в конференц-центре Лос-Анджелеса.

"На протяжении многих лет E3 создавала незабываемые моменты для всей индустрии. Хотя изначально мы планировали официально присутствовать на E3, впоследствии мы приняли решение двигаться в другом направлении и проведем мероприятие Ubisoft Forward Live 12 июня в Лос-Анджелесе".

В заявлении, переданном VGC, компания объяснила, что решила «двигаться в другом направлении» и вместо этого проведет собственное мероприятие Ubisoft Forward Live 12 июня в Лос-Анджелесе. Ubisoft продемонстрирует свои игры и сделает несколько объявлений на Ubisoft Forward Live.

Это решение было принято несмотря на то, что генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо ранее заявлял, что компании «есть что показать» на E3. Этот шаг не является беспрецедентным, поскольку другие крупные игроки, такие как Sony, Nintendo, Microsoft и Xbox, также отказались от участия в физическом мероприятии.

Ожидается, что во время мероприятия Ubisoft Forward Live компания сделает несколько интересных объявлений.

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