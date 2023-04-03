Muerta остается самым популярным героем на высоком рейтинге в Dota 2

1:40 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Муэрта вновь стал самым популярным героем в матчмейкинге Dota 2 для игроков с рейтингом выше семи тысяч MMR. По данным Dota 2 Pro Tracker, за последние восемь дней игроки сыграли за героя 2983 матча с винрейтом 52,2%. Господство Муэрты в игре неоспоримо, и игроки, кажется, предпочитают ее другим героям.

Топ-3 популярных героя в рейтинговых матчах Dota 2

Помимо Muerta, Rubick и Disruptor занимают второе и третье места по рейтингу выбора. Игроки сыграли 2318 матчей за Rubick, а Disruptor за последние восемь дней провел 2177 матчей. Однако процент выбора Bristleback, Medusa и Underlord значительно ниже среди игроков с высоким рейтингом: всего 24, 46 и 63 сыгранных матча соответственно.

Успех Муэрты можно объяснить ее уникальным набором навыков, который позволяет ей участвовать в ближнем бою, а также наносить значительный урон своим противникам. Кроме того, Муэрта обладает отличной мобильностью, из-за чего ее трудно поймать и убить в игре.

Ее способность оглушать противников и накладывать безмолвие также делает ее ценным дополнением к любому командному составу. Она может срывать планы врага, давая своей команде преимущество в командных боях. Эти факторы делают Муэрту лучшим выбором среди игроков с высоким рейтингом в Dota 2.

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Dota 2 - Muerta