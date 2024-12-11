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Туристы из России поделились наблюдениями, как растут американские дети и чем они отличаются от российских

1:49
Туризм

Недавний визит российских путешественников в Соединенные Штаты стал источником удивительных наблюдений о детях, проживающих в этой стране.

Дети смотрят в ноутбук
Фото: flickr.com by Lucélia Ribeiro, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дети смотрят в ноутбук

В канале "#делайчёхочешь" на платформе "Дзен" тревел-блогеры выделили несколько ключевых аспектов, подчеркивающих отличие американских детей от российских.

Одной из наиболее ярких черт американских детей является их уверенность. По мнению российских туристов, эти дети редко смущаются, они проявляют искренний интерес к окружающему миру. В отличие от них, в России детей учат быть более скромными и не вмешиваться в дела взрослых, что порой сдерживает их активность и инициативу.

Детские площадки в США также раскрывают культуру независимости и свободы. Американские дети могут свободно лазать, прыгать и даже висеть вниз головой, не вызывая беспокойства у родителей, которые наблюдают за ними издалека. Это создает атмосферу самодостаточности и уверенности в своих силах. В России же родители, как правило, более строги и активно контролируют действия своих детей, что порой ограничивает их свободу.

Еще одной примечательной особенностью является то, что американские дети с малых лет знают, что такое ответственность. В шестом классе они уже пишут эссе, делают презентации и учатся самостоятельно распределять время. Многие начинают работать в раннем возрасте — раздают газеты, сидят с собаками или продают лимонад, что способствует развитию их самостоятельности.

Эти наблюдения помогают понять, что подход к воспитанию детей в США и России значительно отличается. Каждый формат имеет свои плюсы и минусы.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Дети — человек в период детства (мн. ч.).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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