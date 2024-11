Чем русские женщины поражают иностранцев и отличаются от иностранок

Туризм

Про качества, которые отличают россиянок от женщин в других странах, сообщает "Рамблер".

Фото: freepik.com

Россиянки отличаются от женщин других стран преданностью семье, заботой о близких и открытостью к партнерству.

Американки предпочитают карьеру, независимость и полуфабрикаты, а также эмоциональную открытость.

"Это как будто встречаешь совершенно иной тип женщины, которая живет по своим правилам, четко знает, чего хочет, и готова отстаивать свои права на каждом углу", — Александр, автор тревел-блога "#делайчёхочешь". "Иногда кажется, что эта независимость может перерасти в своеобразную холодность. То есть если ты, парень, хочешь пригласить американку на свидание, будь готов, что она тебе может сказать что-то вроде: "Почему я должна идти? Я уже запланировала вечер для себя"", — добавил путешественник.

В России женщины, по мнению блогера, тоже обладают независимостью, однако, в отличие от жительниц США, они часто выбирают путь "я справлюсь сама, но если ты поможешь, я не против".

Европейки заводят собак вместо детей, проявляют инициативу в отношениях и живут с мужчинами без официального брака. Европейские девушки считают, что россиянки себя не ценят и терпят неудобства ради мужчин.

"Наши женщины стыдятся быть слишком большими, и это нормально, вместо того чтобы оголять свое неидеальное тело, как делают европейки, россиянки всегда стремятся избавиться от лишних килограммов, посещая спортзалы, придерживаясь различных диет, некоторые даже прибегают к пластике", — Елена, автор тревел-блога "Лайк Трэвел Путешествия".

Турчанки уверены в своей неотразимости, не стесняются лишнего веса и ценят дружбу и семейные связи.

"Турчанки вообще поражают уверенностью в собственной неотразимости, но у жительниц Стамбула в этом отношении планка намного выше, чем в целом по стране. Это видно по походке, взгляду, манере носить вещи", — Наталья, автор тревел-блога "Одна в чужом городе".

Китаянки выбирают богатых и успешных женихов, а также забирают у мужей большую часть зарплаты.

"Китаянкам не понять широту русской души и самоотверженность некоторых женщин, которые за любимым пойдут куда угодно, будут и в шалаше жить", — российская путешественница, автор тревел-блога "Тут вам не там".

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).