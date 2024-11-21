Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно подготовить китайский автомобиль к зиме
Как сэкономить на отдыхе с детьми до 12 лет в Египте, Турции и на Мальдивах
Лилии, тюльпаны и другие цветы-убийцы для питомцев
Забудьте об этих 3 ошибках, чтобы избежать лишней работы на даче
Три простых правила макияжа, с которыми нависшее веко перестанет быть проблемой
Секреты стильного и функционального интерьера маленькой квартиры
Как из обычной печени приготовить кулинарный шедевр
Какие области мозга связаны с радикальными взглядами?
Марина Кравец стала ведущей программы Спокойной ночи, малыши

Чем русские женщины поражают иностранцев и отличаются от иностранок

2:31
Туризм

Про качества, которые отличают россиянок от женщин в других странах, сообщает "Рамблер".

Чем русские женщины поражают иностранцев и отличаются от иностранок
Фото: freepik.com

Россиянки отличаются от женщин других стран преданностью семье, заботой о близких и открытостью к партнерству.

Американки предпочитают карьеру, независимость и полуфабрикаты, а также эмоциональную открытость.

"Это как будто встречаешь совершенно иной тип женщины, которая живет по своим правилам, четко знает, чего хочет, и готова отстаивать свои права на каждом углу", — Александр, автор тревел-блога "#делайчёхочешь".

"Иногда кажется, что эта независимость может перерасти в своеобразную холодность. То есть если ты, парень, хочешь пригласить американку на свидание, будь готов, что она тебе может сказать что-то вроде: "Почему я должна идти? Я уже запланировала вечер для себя"", — добавил путешественник.

В России женщины, по мнению блогера, тоже обладают независимостью, однако, в отличие от жительниц США, они часто выбирают путь "я справлюсь сама, но если ты поможешь, я не против".

Европейки заводят собак вместо детей, проявляют инициативу в отношениях и живут с мужчинами без официального брака. Европейские девушки считают, что россиянки себя не ценят и терпят неудобства ради мужчин.

"Наши женщины стыдятся быть слишком большими, и это нормально, вместо того чтобы оголять свое неидеальное тело, как делают европейки, россиянки всегда стремятся избавиться от лишних килограммов, посещая спортзалы, придерживаясь различных диет, некоторые даже прибегают к пластике", — Елена, автор тревел-блога "Лайк Трэвел Путешествия".

Турчанки уверены в своей неотразимости, не стесняются лишнего веса и ценят дружбу и семейные связи.

"Турчанки вообще поражают уверенностью в собственной неотразимости, но у жительниц Стамбула в этом отношении планка намного выше, чем в целом по стране. Это видно по походке, взгляду, манере носить вещи", — Наталья, автор тревел-блога "Одна в чужом городе".

Китаянки выбирают богатых и успешных женихов, а также забирают у мужей большую часть зарплаты.

"Китаянкам не понять широту русской души и самоотверженность некоторых женщин, которые за любимым пойдут куда угодно, будут и в шалаше жить", — российская путешественница, автор тревел-блога "Тут вам не там".

 

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Новости спорта
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет Аудио 
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Дизайн и интерьер
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде Аудио 
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Красота и стиль
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Популярное
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет

Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.

Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Загадочный Орешник. Владимир Путин анонсировал российский комплекс, которому нет противодействия Дмитрий Плотников Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера Сергей Лебедев Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт Любовь Степушова
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS
На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS
Последние материалы
Лилии, тюльпаны и другие цветы-убийцы для питомцев
Забудьте об этих 3 ошибках, чтобы избежать лишней работы на даче
Три простых правила макияжа, с которыми нависшее веко перестанет быть проблемой
Секреты стильного и функционального интерьера маленькой квартиры
Как из обычной печени приготовить кулинарный шедевр
Какие области мозга связаны с радикальными взглядами?
Марина Кравец стала ведущей программы Спокойной ночи, малыши
В Китае нашли залежи золота стоимостью $82,8 млрд
Когда дневной сон действительно работает и помогает вечером
После употребления каких продуктов водителя заставят дуть в алкотестер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.