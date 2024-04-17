Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пропалестинские активисты сорвали выступление главы Пентагона в конгрессе
Орбан: Украина не суверенное государство, она зависит от США и ЕС
Как получить 1 биткоин в 2024 году?
Столтенберг: между оружием и Украиной надо выбирать Украину
Повесть Джоан Роулинг "Рождественский поросёнок" экранизируют
РИА Новости: главы МИД G7 на встрече на Капри призовут к поддержке украинской ПВО
В Испании поймали опасного киллера, который был в розыске в Колумбии
Лампы для маникюра представляют опасность для глаз
Агроном рассказала, как выбрать саженцы
Что нельзя носить на самолете: секреты стюардессы для комфортного полета, как избежать отказа в посадке

Стюардесса рассказала, какая одежда может послужить причиной запрета в полете

2:01
Туризм

По информации от Sun, Мэри Джо Мансанарес, автор и путешественница с опытом стюардессы в 33 года, поделилась подробностями о том, какие виды одежды могут вызвать отказ в посадке пассажира на борт. Очевидно, что слишком открытая одежда, такая как мини-шорты, мини-юбки и купальники, предвещает проблемы при посадке. Однако существуют и менее очевидные запреты. 

Стюардесса рассказала, какая одежда может послужить причиной запрета в полете
Фото: unsplash.com by Nastya Polyakova nasplkva is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Наша главная цель — предотвратить потенциальные инциденты и источники конфликтов на борту", — отметила стюардесса.

Она пояснила, что в эту категорию также входят футболки с неприличными надписями, оскорбительными логотипами, политическими слоганами, а также экипировка футбольных команд.

"Когда вы находитесь на высоте 9 км, важно избегать возможных конфликтов между пассажирами. Даже небольшое количество алкоголя, неуместные шутки или вызывающая одежда могут привести к серьезным инцидентам на борту, что может заставить совершить не запланированную посадку. Никто этого не желает", — пояснила она.

Поэтому любая одежда с провокационными посланиями обычно будет потребована закрыть или снять. В крайнем случае пассажира могут просто не допустить на борт.

Также стоит учитывать одежду, которая может быть опасной для самих пассажиров. Пассажирам рекомендуется избегать высоких каблуков и другой неудобной обуви, такой как туфли без задника, поскольку они могут быть опасными не только в случае эвакуации, но и при турбулентности. Туристам также не рекомендуется выбирать слишком обтягивающую или тесную одежду и белье, так как провести несколько часов в ней может быть непросто, а также стоит избегать одежды из легко воспламеняющихся материалов. Ещё один совет, который не всегда выполним в российских условиях, — избегать громоздкой зимней одежды, которая может мешать в отделениях для ручной клади.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова

Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.

Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Барановская опубликовала фото 16-летней дочери: "Моя королева"
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Весной разбрасываю этот порошок по грядкам с клубникой: ягод получаю много — удивительный эффект
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?
Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров ВС РФ совершили прорыв к Очеретину, поставив под удар две огромные группировки ВСУ Любовь Степушова
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал
Кошачья старость — не радость: стало известно, с какого момента кошка считается пенсионером
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Последние материалы
Страхование курьеров и ПДД: какие меры должны принять сервисы доставки?
Newsweek: Украина пресекла ядерную линию Путина
В ГИБДД назвали неожиданные штрафы, на которые попадают даже опытные водители
Ученые установили, что в космосе человек мыслит иначе, чем на Земле
Илья Авербух высказался о беременности Лизы Арзамасовой
Простой крем-суп из сельдерея
Три источника скрытых калорий могут помешать вам достижению желаемого веса
Ветеринары рассказали, почему нельзя мочить кошкам уши
Журналист Карпов сообщил, что "Локомотив" намерен расстаться с Дзюбой
Россиянам сообщили, когда стресс вызывает физическую боль
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников