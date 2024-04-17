Что нельзя носить на самолете: секреты стюардессы для комфортного полета, как избежать отказа в посадке

Стюардесса рассказала, какая одежда может послужить причиной запрета в полете

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

По информации от Sun, Мэри Джо Мансанарес, автор и путешественница с опытом стюардессы в 33 года, поделилась подробностями о том, какие виды одежды могут вызвать отказ в посадке пассажира на борт. Очевидно, что слишком открытая одежда, такая как мини-шорты, мини-юбки и купальники, предвещает проблемы при посадке. Однако существуют и менее очевидные запреты.

Фото: unsplash.com by Nastya Polyakova nasplkva is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Наша главная цель — предотвратить потенциальные инциденты и источники конфликтов на борту", — отметила стюардесса.

Она пояснила, что в эту категорию также входят футболки с неприличными надписями, оскорбительными логотипами, политическими слоганами, а также экипировка футбольных команд.

"Когда вы находитесь на высоте 9 км, важно избегать возможных конфликтов между пассажирами. Даже небольшое количество алкоголя, неуместные шутки или вызывающая одежда могут привести к серьезным инцидентам на борту, что может заставить совершить не запланированную посадку. Никто этого не желает", — пояснила она.

Поэтому любая одежда с провокационными посланиями обычно будет потребована закрыть или снять. В крайнем случае пассажира могут просто не допустить на борт.

Также стоит учитывать одежду, которая может быть опасной для самих пассажиров. Пассажирам рекомендуется избегать высоких каблуков и другой неудобной обуви, такой как туфли без задника, поскольку они могут быть опасными не только в случае эвакуации, но и при турбулентности. Туристам также не рекомендуется выбирать слишком обтягивающую или тесную одежду и белье, так как провести несколько часов в ней может быть непросто, а также стоит избегать одежды из легко воспламеняющихся материалов. Ещё один совет, который не всегда выполним в российских условиях, — избегать громоздкой зимней одежды, которая может мешать в отделениях для ручной клади.