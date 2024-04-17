Драма в Камбодже: британец в коме при загадочных обстоятельствах — детали и разгадка

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Британец решил отдохнуть в Камбодже и впал в кому при загадочных обстоятельствах

1:13
Туризм

Британский отдыхающий отправился в отпуск в Камбоджу и спустя две недели оказался в коматозном состоянии в неясных обстоятельствах. Информацию о произошедшем предоставил таблоид Daily Mail.

Британец решил отдохнуть в Камбодже и впал в кому при загадочных обстоятельствах
Фото: unsplash.com by Коди Блэк is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

По данным издания, 32-летнего Бена Уилкинса нашли без сознания в его номере в хостеле на острове Ко Ронг. Его немедленно доставили в больницу в столицу Пномпень. По словам сестры туриста, у него диагностировали почечную недостаточность и серьезную пневмонию. Мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в бессознательном состоянии уже пять дней.

Семья Уилкинса на данный момент уже потратила более 60 тысяч фунтов стерлингов (свыше 7 миллионов рублей) на его лечение. Каждый день пребывания в отделении интенсивной терапии обходится им примерно в 8 тысяч фунтов стерлингов (около 937 тысяч рублей).

По словам сестры британца, у него не было никаких известных заболеваний до этого случая, и он не приобрел туристическую страховку, поскольку ранее не испытывал проблем при поездках в эту страну.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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