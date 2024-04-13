Острые шарики Мчади и нежные Роллы: весенние тренды грузинской гастрономии

Грузинское "гастрономическое межсезонье" удивило туристов

2:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

"Гастрономическое межсезонье" — так называют апрель в грузинской кулинарии. Пока еще не появились летние фрукты и овощи из садов и огородов, а зимние блюда уже надоели, есть выход — фантазия и использование разнообразных специй. Туристы готовы принять участие в экспериментах, так как местная кухня — это то, ради чего стоит рискнуть, поделился корреспондент Михаил Робакидзе.

Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Грузинские рестораторы представляют кулинарные тренды сезона, призванные угодить туристам. Однако сначала на вкус традиционные блюда в современной интерпретации опробовали гиды. Ведь прежде чем рассказывать гостям о том, что им подадут, стоит разобраться в рецептах и ингредиентах.

"Среди гостей встречаются отличные кулинары, и они сами знают многое о грузинской кухне. Поэтому они ищут что-то необычное, оригинальное. Даже небольшая деталь может превратить хорошо знакомое блюдо в нечто новое, оно приобретет новые оттенки", — отметила организатор мероприятий Русудан Джараридзе.

Шарики мчади и роллы из баклажанов с орехами — идеальный выбор для тех, кто соблюдает пост или предпочитает вегетарианское меню. Несмотря на то, что грузины в основном питаются мясом, среди традиционных рецептов много блюд для любителей растительной пищи. Это различные варианты пхали: из шпината, лука-порея, капусты, а также экаджи. Здесь ключевое значение имеют правильно подобранные приправы.

"Гостям очень нравится меню, которое предлагают в Кахетии. Кстати, жители Кахетии очень осторожны в использовании специй. Некоторые туристы не готовы к слишком острой и горькой еде. Поэтому для них лучше приготовить что-то менее острое", — рассказал гид Лаша Эзиашвили. "Когда я работала в Интуристе, у нас проводились лекции. Это были знатоки кулинарии, которые отмечали: японская кухня самая разнообразная, а грузинская — самая вкусная. За полвека работы с гостями я убедилась в этом", — поделилась опытным гид Марина Кураташвили.

Гости Тбилиси и местные жители сходятся во мнении: после наслаждения вкусной и полезной едой необходима прогулка. В этом году начало апреля больше напоминает конец мая: дневная температура воздуха достигает плюс 20 градусов. Однако синоптики призывают не расслабляться. Апрель может удивить, поэтому окончательно расставаться с теплой одеждой еще рано.