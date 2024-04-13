Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певец Шаман заявил об отсутствии настоящих друзей в Москве
Балерина Волочкова набила на спине татуировки от сглаза и порчи
Подруга Кунгурова Татьяна Маругова рассказала об улыбке артиста в гробу
NJCAR: распитие алкоголя вблизи своего автомобиля или в его салоне не считается нарушением
Стал известен наиболее эффективный способ тушения пожара
Смартфон вошел в список вещей, которые могут изъять при въезде в Евросоюз
Продюсер Дзюник уверен в отсутствии интереса в России к "безголосой" Пугачевой
Алла Пугачева за время своей карьеры заработала 14 млрд рублей
Эксперты ответили, какие функции выполняет кот с детьми
Увеличение туристического потока в Россию: анализ данных и прогнозы на 2024 год

Число иностранных туристов в России выросло на 43% за I квартал 2024

Туризм

Согласно данным Росстата, количество зарубежных туристических поездок в Россию в январе-марте 2024 года увеличилось на 42,96% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув отметки в 2,03 миллиона.

Число иностранных туристов в России выросло на 43% за I квартал 2024
Фото: commons.wikimedia.org by Ninara is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В период с января по март 2023 года было зафиксировано 1,42 миллиона турпоездок иностранцев в Россию, а в 2022 году этот показатель составил 1,41 миллиона. В прошлом году въездной туристический поток превысил 2 миллиона поездок за первые четыре месяца, и за весь год достиг 8,21 миллиона.

Лидерами по туристическому потоку в России, за исключением стран СНГ, стали Абхазия (750 тысяч поездок), Китай (477 тысяч), Монголия (287 тысяч), Южная Осетия (169 тысяч) и Грузия (117 тысяч). Из стран Евросоюза наибольшее количество поездок было зафиксировано из Эстонии (107 тысяч), Германии (98 тысяч) и Финляндии (66 тысяч).

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму Александр Мусихин заявил, что организованный туристический поток иностранцев в Россию в 2024 году может вырасти в три-четыре раза по сравнению с предыдущим годом, в основном благодаря запуску электронных виз и безвизового туробмена с Китаем и Ираном.

По оценкам АТОР, увеличение туристического потока в основном произойдет за счет стран Азии.

Также в планах на 2024 год запуск группового безвизового туробмена между Россией и Индией. Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил в интервью ТАСС, что первые поездки могут состояться уже в третьем квартале 2024 года. Кроме того, Россия рассматривает возможность полной отмены виз для граждан Мьянмы, Омана, Бахрейна, Саудовской Аравии и Малайзии.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.

Наследство, которое Елена Степаненко получила от подруги, оценивается в 73 миллиона рублей
Оргкомитет Игр дружбы не получал отказ от участия атлетов из Бразилии и КНР
Алексей Сорокин заявил, что в оргкомитет Игр дружбы не поступала информация об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество
В Часове Яре ВС РФ начинают активную фазу, за сутки ВСУ потеряли 1045 боевиков Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Рассказываем о кинзе и кориандре, чтобы вы знали отличия
Главная археологическая сенсация: открытие черепа, подтверждающего древнее происхождение Homo sapiens
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Последние материалы
Продюсер Пригожин с удовольствием носит подаренные Киркоровым кроссовки
"АвтоВАЗ" выпустил новую модификацию Lada Vesta с вариатором
Сестра Жанны Фриске рассказала о шестичасовой пластической операции
Ольга Серябкина в честь своего 39-летия показала редкие фото с сыном Лукой
Триатлет рассказал о дисциплине дуатлон
Зачем рядом с бархатцами сажать помидоры: польза соседства в саду
Евгений Кунгуров незадолго до смерти не смог войти в церковь из-за жгущего руки креста
Юрий Куклачев рассказал, что его кошки полюбили SHAMANа
На процесс похудения оказывает влияние продолжительность и качество сна
Меган Маркл и принц Гарри повторили на публике знаменитый поцелуй Дианы и Чарльза
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников