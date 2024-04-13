Увеличение туристического потока в Россию: анализ данных и прогнозы на 2024 год

Число иностранных туристов в России выросло на 43% за I квартал 2024

Согласно данным Росстата, количество зарубежных туристических поездок в Россию в январе-марте 2024 года увеличилось на 42,96% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув отметки в 2,03 миллиона.

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В период с января по март 2023 года было зафиксировано 1,42 миллиона турпоездок иностранцев в Россию, а в 2022 году этот показатель составил 1,41 миллиона. В прошлом году въездной туристический поток превысил 2 миллиона поездок за первые четыре месяца, и за весь год достиг 8,21 миллиона.

Лидерами по туристическому потоку в России, за исключением стран СНГ, стали Абхазия (750 тысяч поездок), Китай (477 тысяч), Монголия (287 тысяч), Южная Осетия (169 тысяч) и Грузия (117 тысяч). Из стран Евросоюза наибольшее количество поездок было зафиксировано из Эстонии (107 тысяч), Германии (98 тысяч) и Финляндии (66 тысяч).

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму Александр Мусихин заявил, что организованный туристический поток иностранцев в Россию в 2024 году может вырасти в три-четыре раза по сравнению с предыдущим годом, в основном благодаря запуску электронных виз и безвизового туробмена с Китаем и Ираном.

По оценкам АТОР, увеличение туристического потока в основном произойдет за счет стран Азии.

Также в планах на 2024 год запуск группового безвизового туробмена между Россией и Индией. Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил в интервью ТАСС, что первые поездки могут состояться уже в третьем квартале 2024 года. Кроме того, Россия рассматривает возможность полной отмены виз для граждан Мьянмы, Омана, Бахрейна, Саудовской Аравии и Малайзии.