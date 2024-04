Увеличение туристического потока в Россию: анализ данных и прогнозы на 2024 год

Согласно данным Росстата, количество зарубежных туристических поездок в Россию в январе-марте 2024 года увеличилось на 42,96% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув отметки в 2,03 миллиона.

Фото: commons.wikimedia.org by Ninara is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic