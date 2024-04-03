5 тысяч рублей и Европа ваша! Эксперты нашли способ путешествовать в Европу за небольшие деньги

Теперь у российских путешественников есть возможность дешево добраться до Парижа, Милана и Венеции из Хельсинки. Эксперты с портала Tourdom называют этот способ доставки в Западную Европу за менее чем 5000 рублей.
Отмечается, что из столицы Финляндии летают ирландские и норвежские бюджетные авиакомпании Ryanair и Norwegian Air International. Например, билет в Милан в сентябре стоит всего 1,8 тысячи рублей, в Париж — 2000 рублей, а в Венецию — 4,4 тысячи рублей. Однако стоит учитывать, что оплата за перевозку багажа взимается отдельно.
Кроме того, из финского аэропорта Вантаа также можно дешево добраться до Испании. Например, рейс авиакомпании Ryanair в Жирону 24 сентября стоит 3,1 тысячи рублей. Эксперты отмечают, что в августе цены на перелеты в Западную Европу начинаются от 10 тысяч рублей в одну сторону.
Кроме того, уточняется, что из Москвы и Санкт-Петербурга в Хельсинки можно добраться на автобусе, который ходит ежедневно. Стоимость проезда из Санкт-Петербурга начинается от 4,9 тысячи рублей, а время в пути составляет минимум семь часов.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.