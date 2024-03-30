Самый большой лес в мире: протяженность составляет 9 тысяч километров

В какой стране самый большой лес в мире

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Природа нашей планеты обладает богатством и разнообразием, и одним из ее выдающихся творений являются леса. Они занимают значительную часть суши и выполняют множество функций, включая обеспечение кислородом, регулирование климата, сохранение биоразнообразия и предоставление ресурсов для человека.

Фото: unsplash.com by Paul Summers somonesummers is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Изучение самого крупного из этих лесов — сибирской тайги, которая, как считается, простирается на территории России, представляет особый интерес. Ее территория начинается в европейской части страны и, простираясь на восток от верховий Волги и Финского залива, охватывает Алтай, Урал и часть Сибири, простираясь к степным районам и достигая Дальнего Востока. Ее протяженность составляет около 9 тысяч километров.

Сибирская тайга отличается неоднородным составом из-за расположения в умеренном и субарктическом поясах. В ее состав входят такие основные породы деревьев, как ель, кедр, пихта, лиственница и другие. Кроме того, на вырубленных территориях часто встречаются осины и березы.

Этот регион также славится разнообразием фауны, включая белок, оленей, рысей, косуль, соболей, медведей, лис и многих других животных.