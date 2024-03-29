Открытие Урбан-Тура: разработчики погружаются в инновации в Краснодаре

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В Краснодаре прошла экскурсия в рамках урбан-тура

1:00
Туризм

В Краснодаре прошла экскурсия в рамках урбан-тура для девелоперов, организованного порталом ЕРЗ. РФ и Школой девелопера.

В Краснодаре прошла экскурсия в рамках урбан-тура
Фото: archive.org by Nikolay Sizonenko is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В мероприятии приняли участие высокопоставленные руководители застройщиков из различных регионов — Кубани, Башкортостана, Москвы, Брянска, Владикавказа и Крыма, а также архитекторы и эксперты.

Экскурсия прошла в микрорайоне "Родные Просторы", созданном группой компаний ТОЧНО, под руководством Николая Амосова. Участники ознакомились с благоустроенным парком, современными школами и детскими садами, а также посетили игровые зоны, храм, скейт-парк и арт-объекты. Также они изучили архитектурные особенности домов, планировки жилых помещений и коммерческие объекты.

Микрорайон уже многократно отмечался федеральными девелоперскими премиями, став примером успешного комплексного развития территории, где застройщик уделяет внимание не только жилым домам, но и созданию всего комплекса социальной инфраструктуры.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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