Открытие Урбан-Тура: разработчики погружаются в инновации в Краснодаре

В Краснодаре прошла экскурсия в рамках урбан-тура для девелоперов, организованного порталом ЕРЗ. РФ и Школой девелопера.
В мероприятии приняли участие высокопоставленные руководители застройщиков из различных регионов — Кубани, Башкортостана, Москвы, Брянска, Владикавказа и Крыма, а также архитекторы и эксперты.
Экскурсия прошла в микрорайоне "Родные Просторы", созданном группой компаний ТОЧНО, под руководством Николая Амосова. Участники ознакомились с благоустроенным парком, современными школами и детскими садами, а также посетили игровые зоны, храм, скейт-парк и арт-объекты. Также они изучили архитектурные особенности домов, планировки жилых помещений и коммерческие объекты.
Микрорайон уже многократно отмечался федеральными девелоперскими премиями, став примером успешного комплексного развития территории, где застройщик уделяет внимание не только жилым домам, но и созданию всего комплекса социальной инфраструктуры.
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