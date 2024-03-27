Остерегайтесь кибермошенников: турецкий туризм бьет тревогу из-за фальшивых бронирований

Кибермошенники начали создавать поддельные сайты отелей Турции

1:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турецкий туристический сектор поднимает тревогу: кибермошенники активно копируют веб-сайты отелей и собирают оплату за вымышленные бронирования.

Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Хотя журнал не приводит конкретных примеров отелей, чьи сайты подверглись подделке, председатель Союза потребителей Турции, Махмут Шахин, отмечает масштаб проблемы: "Мы получаем огромное количество жалоб. К нам обращаются лишь 8% пострадавших, но это все равно около 2 тыс. человек ежедневно".

По данным Ассоциации отельеров Турции (TUROB), мошенники готовы платить за рекламу своих "отелей", активно продвигая их через социальные сети и стремясь занять верхние строчки в поисковых системах. Они предлагают очень привлекательные цены на проживание и высылают клиентам ваучеры с оригинальным логотипом отеля. В итоге выясняется, что бронирования в отеле не существует, а деньги переведены мошенникам.

Президент TUROB, Мюберра Эресин, подчеркивает необходимость осторожности: "Мы постоянно предупреждаем гостей о фальшивых сайтах в сети. При покупке тура через туроператора следует убедиться, что они являются членами TÜRSAB (Ассоциация туроператоров Турции). При бронировании на веб-сайтах отелей особенно важно быть осторожными с объектами, предлагаемыми по слишком низким ценам".

Что касается российских туристов, планирующих поездку на турецкие курорты, безопасный способ избежать мошенничества является обращение за покупкой туров исключительно к профессиональным участникам рынка. Туроператоры, сотрудничающие с турагентами, заключают контракты либо непосредственно с турецкими отельерами, либо с принимающими компаниями.