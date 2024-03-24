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Летние туры в Турцию из России: снижение цен на 20% в 2024 году

Цены на туры в Турцию упали на 20%

1:55
Туризм

Перед наступлением летнего сезона 2024 года российские путешественники обнаружили приятное изменение: цены на пакетные туры в Турцию из России значительно уменьшились. Согласно информации, предоставленной генеральным директором туроператора Anex, Эльдаром Мусаоглу, средние расходы упали на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Цены на туры в Турцию упали на 20%
Фото: Сайт туроператора ht

Этот сдвиг в ценах является результатом нескольких факторов. Мусаоглу пояснил, что снижение стоимости отдыха достигнуто благодаря целенаправленной ценовой политике турецких отельеров, а также активным маркетинговым мероприятиям в различных регионах России.

Особое внимание было уделено расширению полетной программы. Значительным моментом стало увеличение числа российских регионов, откуда осуществляются полеты в Турцию. Если в 2023 году рейсы предлагались из 18 регионов, то в 2024 году это число выросло до 25. Это расширение позволило увеличить число рейсов как на средиземноморское, так и на эгейское побережье Турции, что, безусловно, сделало отдых доступнее для многих россиян.

Также отмечается увеличенный интерес к летнему отдыху. Мусаоглу отметил, что россияне стали активнее бронировать туры в Турцию на летний сезон уже с зимы. Этот тренд свидетельствует о возросшем интересе к отдыху в Турции среди россиян.

Подобные тенденции отмечаются и в отношении Египта. Не только в Турции, но и в Египте, традиционно популярном направлении для российских туристов, зафиксировано снижение стоимости отдыха. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России, Артура Мурадяна, египетские отели зимой 2024 года также столкнулись с проблемой низкой загрузки, что привело к снижению цен на 20 процентов за год.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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