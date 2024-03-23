Новое решение: Заселяйтесь в отели России по биометрии без лишних документов

В России запустят сервис по заселению в гостиницы по биометрии

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Правительство России приняло решение о внедрении биометрической идентификации для заселения в отели. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Фото: freepik.com

Согласно документу, регистрация граждан в отелях, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах, медицинских учреждениях, туристических базах и аналогичных местах будет осуществляться на основе биометрических данных или информации из документов, удостоверяющих личность.

Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили о планах предоставить россиянам возможность заселяться в отели без предъявления документов, благодаря использованию биометрии. Этот сервис позволит упростить процедуру заселения, делая её более быстрой и удобной для клиентов.

Постановление предусматривает возможность заселения по биометрии в различные типы размещения, такие как гостиницы, отели, санатории, дома отдыха, пансионаты, кемпинги и туристические базы. В аппарате вице-премьера отмечают, что уже ведется работа с гостиничными сетями по внедрению данного сервиса.