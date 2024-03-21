Очарование на высоте: уникальный образ стюардессы в фирменной униформе

Сотрудница известной российской авиакомпании вызвала интерес иностранных пользователей интернета, опубликовав фотографию в корпоративной униформе. Снимки были размещены в Instagram-аккаунте @beautifull_cabincrews (социальная сеть недоступна в России и принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена).
На изображении видно стюардессу в голубом платье без рукавов и белой рубашке, дополненной шейным платком. Она также имеет яркий макияж и уложенные в пучок волосы.
Подписчики аккаунта выразили восхищение внешностью авиаперсонала. "Прекрасная принцесса", "Милая", "Красивая", "Очаровательные глаза" — такие комментарии появились под фотографией.
Артист не желает говорить об уехавших артистах.