Очарование на высоте: уникальный образ стюардессы в фирменной униформе

Российская стюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сотрудница известной российской авиакомпании вызвала интерес иностранных пользователей интернета, опубликовав фотографию в корпоративной униформе. Снимки были размещены в Instagram-аккаунте @beautifull_cabincrews (социальная сеть недоступна в России и принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Фото: Wikipedia by Firedrop. Собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27681537

На изображении видно стюардессу в голубом платье без рукавов и белой рубашке, дополненной шейным платком. Она также имеет яркий макияж и уложенные в пучок волосы.

Подписчики аккаунта выразили восхищение внешностью авиаперсонала. "Прекрасная принцесса", "Милая", "Красивая", "Очаровательные глаза" — такие комментарии появились под фотографией.