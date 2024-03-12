Получите сертификаты на семейный отдых во Владимирской области с 2023 года

Российские семьи могут получить выплаты на семейный отдых

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 2023 года во Владимирской области многодетные и малообеспеченные семьи с детьми имеют возможность получить сертификаты на организацию семейного отдыха. Каждый член семьи может получить сертификат на сумму 35 000 рублей. В прошлом году более 3500 жителей области воспользовались этой возможностью.

Фото: flickr.com by David Goehring is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эти сертификаты дают возможность семьям путешествовать по России и открывать новые туристические маршруты. Семьи сами выбирают провайдера услуг, время и место отдыха, вправе отправиться в любой регион страны. В прошлом году семьи посетили такие места, как Калининград, Карелия, Северная Осетия, Дагестан и другие регионы.

Например, семья Виктории и Игоря Бурцевых из Радужного провела отпуск в Сочи, наслаждаясь природой и делая множество фотографий. А семья Александры и Николая Бабыкиных из Юрьев-Польского выбрала поселок Лазаревское на Черноморском побережье для своего отдыха, где купалась в теплом море, любовалась горными пейзажами и посещала интересные экскурсии. А семья Романа и Ольги Молчановых из Владимира предпочла для отдыха Ставропольский край и санаторий в городе Ессентуки, наслаждаясь местными достопримечательностями, архитектурой и целебными минеральными водами.