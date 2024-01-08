В Твери заработал туристско-информационный центр в старом трамвае

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Твери в трамвае, который находится на Трёхсвятской, заработал туристский информационный центр в виде вагона трамвая. Известно, что муляж трамвайного вагончика был установлен недавно. В нём все желающие могут узнать о туристических точках города, а также всего региона и купить сувениры.

Фото: Официальный сайт УКВЗ

Как информирует "Комсомольская правда. Тверь", вначале именно о таких планах и заявляли в администрации города. Так, в трамвайчике планировалось устроить в трамвайчике место, где туристы смогут узнать, куда пойти и где приобрести тверские сувениры. Однако официального объявления о начале работы центра пока не было. Пока что он работает в тестовом режиме.

При этом отмечается, что в Твери нет уже давно. Движение данного транспорта в городе было остановлено ещё в ноябре 2018 года.