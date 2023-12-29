Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Возлюбленная Гарика Харламова опубликовала фотографию племянника
В МФТИ назвали главный прорыв года в квантовой физике
Ищенко назвал условие для взятия Харькова и Одессы
Как ухаживать за волосами зимой- разбираемся с трихологом
RT: Михаил Боярский идёт на поправку
Врачи составили рейтинг эффективности средств от ожирения
Mash: участникам "голой" вечеринки дали три дня на уплату всех налогов
Ольга Бузова получила травму колена перед новогодними праздниками
Петербуржцу грозит срок или штраф за срубленную на улице ёлку

Подмосковье получит федеральную субсидию на развитие туризма

1:23
Туризм

Подмосковье вошло в число регионов — лидеров по получению единой субсидии в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Теперь полученные средства регион может направить на оборудование пляжей, создание кемпингов, а также формирование национальных маршрутов.

Подмосковье получит федеральную субсидию на развитие туризма
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Как указали представители Министерства культуры и туризма Подмосковья, средства получат 85 российских регионов. Причём, общая сумма составит 6,2 миллиарда рублей.

Кроме Московской области, в лидерах оказались Свердловская и Челябинская области, а также Краснодарский и Ставропольский крайя. По результатам нацпроекта именно в этих региона есть самая большая гостиничная база и высокий прогноз турпотока на грядущий 2024 год. Вдобавок, в этих регионах есть множество национальных туристических маршрутов.

Единую субсидию власти регионов могут потратить на оборудование пляжей и национальных маршрутов, проведение событийных мероприятий, проектирование туристского бренда городов или закупку туристического снаряжения и оборудования. Вдобавок, со следующего года появится возможность направлять средства на то, чтобы создать кемпинги или возвести причалы.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Нежный новогодний торт без выпечки за 20 минут: просто тает во рту

Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.

Необыкновенный торт без выпечки на Новый год: фантастически вкусный, получается у всех
Юридически США готовы к конфискации замороженных активов РФ. Но это даже не полдела
В США готова юридическая база для конфискации замороженных активов РФ. Что дальше?
В чем различия масел 5W40 и 5W30: автолюбитель должен знать, что идет на риск при самостоятельном определении марки масел
Салат с черносливом и маринованным огурчиками: удивительное сочетание вкуса
Расплата за БДК "Новочеркасск": ВКС РФ пробили ПВО ВСУ и ударили 158 ракетами и БПЛА Любовь Степушова Полмиллиона мёртвых украинцев в угоду США: мобилизация в ад Дмитрий Плотников Народная кара за бал Сатаны: вечеринку Ивлеевой настигла "русская отмена" Олег Володин
Как убрать брыли: советы экспертов и 7 способов подтянуть овал лица
Оригинальная и недорогая закуска из крабовых палочек на новогодний стол
В Новосибирске проведут концерт участницы "голой" вечеринки Лолиты
В Новосибирске проведут концерт участницы "голой" вечеринки Лолиты
Последние материалы
Синяки после массажа: почему остаются и нормально ли это
3 фильма о крепкой дружбе мужчин с авантюрными наклонностями
Белый дом осознал, что вот-вот проиграет опосредованную войну против РФ
Польша заявила о нарушении её воздушного пространства со стороны Украины
Курица по-венгерски: аппетитное и простое в приготовлении горячее к новогоднему столу и не только
Россия увеличила долю рубля во внешней торговле до 40%
Таксисты на личных авто попросили освободить их от ежедневных ТО и медосмотров
Уилан заявил о страхе быть брошенным США из-за возможного обмена Гершковича
Психиатр Лазарев: нагрузка у наркологов в праздники вырастает в пять-десять раз
Минкульт РФ: Филиппа Киркорова не будут лишать звания народного артиста России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников