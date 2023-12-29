Подмосковье получит федеральную субсидию на развитие туризма

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Подмосковье вошло в число регионов — лидеров по получению единой субсидии в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Теперь полученные средства регион может направить на оборудование пляжей, создание кемпингов, а также формирование национальных маршрутов.

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Как указали представители Министерства культуры и туризма Подмосковья, средства получат 85 российских регионов. Причём, общая сумма составит 6,2 миллиарда рублей.

Кроме Московской области, в лидерах оказались Свердловская и Челябинская области, а также Краснодарский и Ставропольский крайя. По результатам нацпроекта именно в этих региона есть самая большая гостиничная база и высокий прогноз турпотока на грядущий 2024 год. Вдобавок, в этих регионах есть множество национальных туристических маршрутов.

Единую субсидию власти регионов могут потратить на оборудование пляжей и национальных маршрутов, проведение событийных мероприятий, проектирование туристского бренда городов или закупку туристического снаряжения и оборудования. Вдобавок, со следующего года появится возможность направлять средства на то, чтобы создать кемпинги или возвести причалы.