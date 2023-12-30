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Путешествие по вкусовой культуре России: музеи еды и напитков

1:22
Туризм

В России открыты увлекательные музеи, где можно не только узнать историю, но и окунуться в мир вкусов и ароматов. Музей сыра в Костроме предлагает уникальные дегустации и детские квесты, а перед входом стоит памятник костромской корове. Вологда представляет музей масла, где посетители могут подоить корову и почувствовать аромат заливных лугов.

Путешествие по вкусовой культуре России: музеи еды и напитков
Фото: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"

В Кирове можно погрузиться в историю молока и мороженого через местные музеи, где проводятся увлекательные экскурсии и видеопрезентации.

В Петербурге, Туле, Болгаре, Владивостоке и Тюмени расположены музеи хлеба, где рассказывается о развитии земледельческих культур и технологиях производства. Тульский пряник представлен в музее в Туле, а также в Измайловском Кремле, Болгаре, Костроме, Владивостоке и Тюмени.

Музеи в Ярославле, Рязани, Москве, Коломне и Выборге приглашают гостей на увлекательные мастер-классы по созданию и украшению пряников, кренделей и калачей. В музее "Калачная" в Коломне можно даже попробовать горячие калачи с маслом, испеченные по рецепту XIV века. Путешествие по этим музеям обещает не только обогатить знания, но и порадовать вкусовые рецепторы.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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