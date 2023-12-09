Специалисты по путешествиям подвели итоги опроса, выявившего, что 40% туристов когда-либо испытывали разочарование от посещения знаменитостей, а 3% всегда находят недостатки в новых местах.
В рейтинге разочарований лидируют Эйфелева башня, Колизей и Пизанская башня.
Исторические памятники также подверглись критике, с третьими респондентами, отметившими их ненадлежащее состояние, и двумя третьими, считающими, что их привлекательность переоценена.
Скопление народа, высокие цены на билеты и неудобное расположение туристических объектов также оказались факторами, испортившими впечатления от отдыха.
Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.