Туристы назвали список самых разочаровывающих достопримечательностей мира

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Специалисты по путешествиям подвели итоги опроса, выявившего, что 40% туристов когда-либо испытывали разочарование от посещения знаменитостей, а 3% всегда находят недостатки в новых местах.

Фото: openverse by Never House is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

В рейтинге разочарований лидируют Эйфелева башня, Колизей и Пизанская башня.

Исторические памятники также подверглись критике, с третьими респондентами, отметившими их ненадлежащее состояние, и двумя третьими, считающими, что их привлекательность переоценена.

Скопление народа, высокие цены на билеты и неудобное расположение туристических объектов также оказались факторами, испортившими впечатления от отдыха.